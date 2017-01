Πιτ και Τζολί κατέληξαν σε συμφωνία -Θα κρατήσουν μυστικές τις λεπτομέρειες του διαζυγίου

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Να διαφυλάξουν την ιδιωτική ζωή τους, αλλά και τα παιδιά τους, θέλουν η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ και για αυτό κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το διαζύγιό τους. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο ηθοποιοί έκαναν γνωστό πως συμφώνησαν να κρατήσουν μυστικές τις λεπτομέρειες του διαζυγίου τους. Συγκεκριμένα, υπέγραψαν συμφωνίες ότι όλα τα δικαστικά έγγραφα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται θα παραμείνουν απόρρητες για να διαφυλαχτεί η ιδιωτική ζωή των παιδιών του και της οικογένειας, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους. Παράλληλα, ανέθεσαν σε ιδιωτικό δικαστή να λάβει οποιαδήποτε αναγκαία απόφαση καθώς και να διευκολύνει την ταχεία επίλυση θεμάτων που εκκρεμούν. «Οι γονείς δεσμεύονται να ενεργήσουν από κοινού για να συμβάλουν σε μια καλή συνεννόηση», σημειώνει ακόμη η ανακοίνωση των Brangelina. Από τη στιγμή που η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το τέλος του γάμου τους απασχόλησε τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο, αλλά και η διαμάχη τους για την κηδεμονία των έξι παιδιών τους. Τον Δεκέμβριο, ο Πιτ κατηγόρησε την Τζολί ότι εκθέτει την ιδιωτική ζωή των παιδιών τους και ζήτησε από δικαστή να απαγορεύσει τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών που αφορούν τους τρεις γιούς και τις τρεις κόρες τους. Μετά από φιλικό διακανονισμό, εκείνη έχει προς το παρόν την πλήρη κηδεμονία και ζει μαζί τους στο Λος Αντζελες, ενώ ο ηθοποιός έχει το δικαίωμα να τα επισκέπτεται υπό την επίβλεψη ψυχοθεραπευτή. iefimerida







