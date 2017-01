Πένθος για τον Πάνο Μεταξόπουλο…

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Δύσκολες οι πρώτες ημέρες του 2017 για τον Πάνο Μεταξόπουλο. Ο διάσημος χορευτής και γιος του Φώτη Μεταξόπουλου έχασε την μητέρα του λίγες ημέρες πριν φύγει το 2016 και το ανακοίνωσε σήμερα στα social media. Το 2012, ο Πάνος Μεταξόπουλος έκανε άλλη μία σημαντική αλλαγή στη ζωή του, χωρίζοντας από τη σύζυγό του Ζωή Βάιλα, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο αγοριών, του Φώτη και του Αντώνη. iefimerida







