Νίκος Μπαλοδήμος: «Θα έχουμε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο των Γρεβενών αν» … (audio)

Ιανουάριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, περιέγραψε μιλώντας στον Star-fm 9 33, ο υπεύθυνος αποχιονισμού της Αντιπεριφέρειας Γρεβενών, Νίκος Μπαλοδήμος. «Ήδη εννέα οχήματα ρίχνουν αλάτι έτσι ώστε να μείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο αλλά» …

Ακούστε τι είπε:

http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/01/star-fm-933-11-1-17-mpalodimos.mp3



