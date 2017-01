Μπαρτζώκας: «Εφυγα από τον Ολυμπιακό για όσα έγιναν στο πάρκινγκ του ΣΕΦ»

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Τα όσα έγιναν στο πάρκινγκ του ΣΕΦ μετά το ματς Κυπέλλου το 2014 κόντρα στον Παναθηναϊκό έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην απόφασή του να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στην εκπομπή του COSMOTESPORTS, «Pick ‘n Roll». Παράλληλα, παραδέχθηκε τα ξεσπάσματα που έχει στον πάγκο της ομάδας που βρίσκεται, τονίζοντας ότι πράγματι ότι κάτι τέτοιο του κάνει κακό, ενώ μίλησε και για το τι τον έχει στεναχωρήσει στη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά όσα δήλωσε: Για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε ρόλο η ήττα από τον Παναθηναϊκό ή όσα έγιναν στο πάρκινγκ: «Επαιξαν και τα δύο πράγματα ρόλο, ειδικά όσα έγιναν στο πάρκινγκ». Για το τι έκανε λάθος στον Ολυμπιακό: «Το τι έκανα λάθος είναι κάτι που το επεξεργάζομαι κάθε μέρα και για τον Ολυμπιακό και τη Λοκομοτίβ και την Μπαρτσελόνα. Χρειάζεται αυτογνωσία και αυτοκυριαρχία. Να είσαι ήρεμος όταν τα πράγματα είναι άσχημα. Με πολλή δουλειά σήμερα νομίζω ότι το ελέγχω». Για τα ξεσπάσματά του: «Εχω λίγο συναισθηματική προσέγγιση των πραγμάτων και αυτό μου κάνει και κακό». Για τη σχέση με τον Σπανούλη: «Τον Βασίλη τον αγαπώ. Προέρχομαι από το Μαρούσι ήταν παιδάκι όταν ήρθε εκεί, είχε όλη την εξέλιξη που περίμενα και έκανε ακόμα περισσότερα πράγματα. Η διαχείριση ενός τέτοιου παίκτη με τέτοια αξία και τέτοιο εγωισμό είναι πάντα δύσκολη σε κάθε άθλημα. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι κερδίσαμε μαζί μόνο μια Ευρωλίγκα και ένα διηπειρωτικό τρόπαιο και όχι ένα πρωτάθλημα. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο». Για τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο: «Είναι διαφορετικός χαρακτήρας από τον Σπανούλη. Δεν ακούγεται τόσο πολύ στα αποδυτήρια όσο αυτός. Ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί του, είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκας και θρύλος της Μπαρτσελόνα». iefimerida







