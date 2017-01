Μη έκδοση των πρώτων 2 Τούρκων αξιωματικών πρότεινε η εισαγγελέας

Ιανουάριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα βίντεο-ντοκουμέντα που έδειξαν στο δικαστήριο οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί Να απορριφθεί το αίτημα των τουρκικών Αρχών για έκδοση των πρώτων δύο αξιωματικών στην Τουρκία ζήτησε η εισαγγελέας του β’ ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. «Αν εκδοθούν, κινδυνεύουν να μην έχουν δίκαιη δίκη, να υποστούν βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική συμπεριφορά», είπε η κυρία Θεοδώρου, ζητώντας από το δικαστικό συμβούλιο να μην προχωρήσει στην έκδοση των «8». Αναφερόμενη στο τουρκικό αίτημα, η κυρία Θεοδώρου το χαρακτήρισε αόριστο, καθώς, όπως είπε, η περιγραφή των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται δεν είναι συγκεκριμένη, ενώ υποστήριξε ότι η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δεν έστειλε τα στοιχεία που ζήτησαν οι ελληνικές δικαστικές αρχές.







Για την εισαγγελική λειτουργό, το αίτημα της Τουρκίας θα πρέπει να απορριφθεί ως νομικά απαράδεκτο. Ακόμη όμως και αν θεωρηθεί νομικά βάσιμο, πρέπει να απορριφθεί, γιατί, όπως είπε, οι 8 αξιωματικοί δεν θα δικαστούν από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, αλλά υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βασανιστήρια. «Οπως διαβάζουμε, έχουν ήδη συλληφθεί χιλιάδες αξιωματικοί, 150 δημοσιογράφοι, έχουν απολυθεί 3.000 δικαστές και εισαγγελείς, 120.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ έχουν συλληφθεί και 40.000 πολίτες. Το δικαίωμα στη ζωή και στην προστασία από τα βασανιστήρια δεν περιορίζονται, ούτε αναστέλλονται», είπε η εισαγγελέας. Τι είπαν οι αξιωματικοί Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκζητούμενοι αλλά και οι οικογένειές τους εκτέθηκαν αναλυτικά στο δικαστήριο με τους στρατιωτικούς να λένε ότι «τη σύζυγο και τον αδερφό μου και τη σύζυγό του τους έχουν απομακρύνει από τη δουλειά τους, χωρίς καμία δικαιολογία. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί και η περιουσία μας έχει δημευθεί. Της γυναίκας μου έχουν δεσμεύσει και το διαβατήριο. Άρχισαν να συλλαμβάνονται οι σύζυγοι στρατιωτικών. Ήρθαμε στην Ελλάδα για να σώσουμε τη ζωή μας και μας λένε προδότες. Μας πονάει πολύ που είπανε ότι πουλήσαμε στρατιωτικά μυστικά στην Ελλάδα’». Έκανε μάλιστα αναφορά σε παραδείγματα βασανιστηρίων με ηλεκτρικά,με γκλοπς. «Πολλοί συνάδελφοι μάθαμε χειρουργήθηκαν σαν έντερα. Υπάρχουν αυτοκτονίες στις φυλακές λέγεται. Σε στάβλους αφήνουν τους ανθρώπους γυμνούς χωρίς φαγητό και όταν έχαναν τις αισθήσεις τους τους έβαζαν να υπογράφουν διάφορα. Στην Τουρκία οι στρατιωτικοί είναι σαν καταραμένοι. Λυπάμαι που λέω όλα αυτά για τη δική μου πατρίδα», προσέθεσε. Ο δεύτερος αξιωματικός είπε: «Ημασταν κοσμικοί, πάντοτε στραμμένοι στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, 22 χρόνια στη γραμμή του Ατατούρκ. Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης έχει παραταθεί για 3 μήνες. Στα παιδιά μου στο σχολείο λένε πως είμαι προδότης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία παραγράφηκαν. Αγωνιώ για το μέλλον των παιδιών μου». Προηγουμένως στο δικαστήριο επιδέχτηκε βίντεο με συλλήψεις δικαστών μέσα στο ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας και όπως είπαν οι συνήγοροι τους Χρ. Μυλωνόπουλος και Ομηρος Ζέλιος, αυτό «δείχνει ότι δεν πρόκειται να τύχουν δίκαιης δίκη». Ως μάρτυρας κατά της έκδοσης εξετάστηκαν ο ναύαρχος ε.α. κ. Φενέκος, ο καθηγητής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κ.Τσιτσελίκης , ο πρόεδρος της ένωσης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Δικηγορικών συλλόγων της ΕΕ και ο καθηγητής και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μιχ. Σταθόπουλος. Μάλιστα ο τελευταίος είπε χαρακτηριστικά «αν ήμουν εγώ υπουργός Δικαιοσύνης δε θα ενέκρινα την εκδοσή τους. Δεν είναι αντιτουρκική ενεργεία ή μη έκδοση. Αν είχε γίνει πραξικόπημα και είχε έρθει στην Ελλάδα ο Ερντογάν θα έλεγα το ίδιο. Να μην εκδοθεί. Ακόμα και οι διεθνείς σχέσεις πρέπει να υποχωρούν τη θεμελιώδη αρχή να μην βασανίζονται οι άνθρωποι. Η ιστορία θα δικαιώσει μια απόφασή σας κατά της έκδοσης». Ο Παναγιώτης Περάκης επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Ελλήνων δικηγόρων στην Ευρώπη, μίλησε για κατάρρευση του κράτους δικαίου στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η επαφή των κατηγορουμένων με τους δικηγόρους τους, ενώ όταν επιτρέπεται οι συνομιλίες τους παρακολουθούνται «Αν εκδοθούν θα δικαστούν και για άλλα αδικήματα» είπε στην κατάθεση του ο Π.Περάκης. Τα βίντεο-ντοκουμέντα που έδειξαν στο δικαστήριο οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί Δύο συγκλονιστικά βίντεο έδειξαν οι δύο από τους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς στον Αρειο Πάγο, όπου η εισαγγελέας της έδρας του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θεοδώρου, εισηγήθηκε την μη έκδοσή τους. Οι δικηγόροι των δύο εκζητούμενων, Χρίστος Μυλωνόπουλος και Όμηρος Ζέλιος, θέλησαν να δείξουν εύγλωττα τους κινδύνους που διατρέχουν οι πελάτες τους εφόσον εκδοθούν στην Τουρκία. «Στην Τουρκία κατεβάζουν τους δικαστές από την έδρα» είπαν και έπειτα από άδεια των αρεοπαγιτών προβλήθηκαν στη δικαστική αίθουσα βίντεο, για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Στο βίντεο καταγράφεται το τι δέχονται οι δικαστές από το καθεστώς της Τουρκίας, όπου τους κατεβάζουν από τις έδρες των δικαστηρίων και τους οδηγούν, συνοδεία αστυνομικών, σε πουλμανάκι προς άγνωστη κατεύθυνση. Επίσης έδειξαν και ένα ακόμη βίντεο με το ελικόπτερο, θέλοντας να καταδείξουν ότι κινδύνευαν οι ζωές τους μετά το πραξικόπημα και γι’ αυτό δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω.





Ο Αρειος Πάγος αναμένεται να εκδώσει την οριστική απόφασή του για τους δύο αξιωματικούς στις 23 Ιανουαρίου. iefimerida

