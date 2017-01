Μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας: Περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις τα τελευταία χρόνια

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στην περίοδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τότε που οι ετήσιες γεννήσεις μειώθηκαν από τις 140.000-150.000 ανά έτος στις 100.000 ετησίως στο τέλος της δεκαετίας του ’80, όπως σημειώνει ο προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ, Κωνσταντίνος Βούλγαρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο FM 104,9″. Σύμφωνα με τον κ. Βούλγαρη η συγκεκριμένα τάση για μείωση των γεννήσεων είχε διάρκεια μιας περίπου 15ετίας.

Στη συνέχεια, αναστράφηκε κατά τη δεκαετία του 2000, όταν υπήρξε εμφανής άνοδος στον αριθμό των γεννήσεων, οι οποίες έφτασαν μέχρι και τις 120.000 ανά έτος, πριν φτάσουμε στα σημερινά ποσοστά αφού σήμερα «οι γεννήσεις σε ετήσια βάση ανέρχονται στο επίπεδο των 90.000 χιλιάδων, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού». Σημαντικό εύρημα των στατιστικών είναι πως στην Ελλάδα «τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις», όπως σημειώνει ο κ. Βούλγαρης, αφού έχουμε περίπου 120.000 θανάτους ετησίως, μια μείωση του πληθυσμού που τα έτη πριν από το 2010 μπορούσε να καλυφθεί από τη μετανάστευση. Κι αυτό διότι εκείνη την περίοδο «οι άνθρωποι που έρχονταν στη χώρα ήταν περισσότεροι από εκείνους που την εγκατέλειπαν». Σήμερα η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα, πέρα από το ζήτημα της αναλογίας των γεννήσεων με τους θανάτους, είναι αυτή του φαινομένου της «αρνητικής μετανάστευσης» κάτι που έχει ως συνέπεια και τη «μείωση κάθε χρόνο του πληθυσμού της χώρας σε απόλυτο αριθμό».

Οι προοπτικές για τον πληθυσμό της επικράτειας γενικότερα είναι αρνητικές, αφού υφίσταται και ζήτημα που άπτεται της «δομής του πληθυσμού, όπου όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να έχουμε μείωση του πληθυσμού και μεγάλη αύξηση του δείκτη γήρανσης», τονίζει ο κ. Βούλγαρης.

«Θα αυξάνεται ο πληθυσμός πάνω από τα 65 σε βάρος των ηλικιών 0-14» προσθέτει ο Έλληνας επιστήμονας. Η εικόνα είναι «μέχρι σε έναν βαθμό μη αναστρέψιμη» τονίζει ο προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ, για να συμπληρώσει πως η «μετανάστευση αλλά και κάποια αύξηση των γεννήσεων» μπορούν να αντισταθμίσουν ως προς έναν βαθμό την κατάσταση. (ΑΠΕ-ΜΠΕ)







