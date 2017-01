Ιατροδικαστές οικογένειας: Ο Παντελίδης ήταν συνοδηγός στο τζιπ

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Νέα στοιχεία εμφανίζονται στην υπόθεση του μοιραίου δυστυχήματος που στέρησε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη και το θέμα προβλήθηκε και συζητήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δυο εκθέσεις των ιατροδικαστών που η οικογένεια Παντελίδη όρισε ως τεχνικούς συμβούλους και οι οποίες συνηγορούν με την άποψη ότι ο αδικοχαμένος καλλιτέχνης δεν ήταν αυτός που οδηγούσε το όχημα, το μοιραίο πρωινό της 18ης Φεβρουαρίου. Τόσο ο κύριος Σωκράτης Τσαντίρης όσο και ο κύριος Κωνσταντίνος Ανδρέου, λοιπόν, καταλήγουν στο συμπερασμα ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν συνοδηγός στο τζιπ που απετράπη από τον παράδρομο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης και του στέρησε τη ζωή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιατροδικαστή και τεχνικού συμβούλου Σωκράτη Τσαντίρη, ο Παντελής Παντελίδης κατά τη στιγμή του τραυματισμού του από τη μεταλλική μπάρα βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, χωρίς να μπορεί να πει με βεβαιότητα, ωστόσο, ότι δεν ήταν ο οδηγός. Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε ο ειδικός ιατροδικαστής του δυστυχήματος, κύριος Κωνσταντίνος Ανδρέου, ο εκλιπων καλλιτέχνης κατά τη στιγμή του δυστυχήματος είχε δυσκολία στην όραση, την κίνηση και την ομιλία, συμπτώματα που οφείλονται σε μέθη, ενώ δεν αποκλείει την πιθανότητα να βρισκόταν και σε κατάσταση καταπληξίας, γεγονός που δηλώνει σαφέστατη αδυναμία να οδηγήσει οποιοδήποτε όχημα, πόσω μάλλον ένα τζιπ τόσων κυβικών. Επίσης, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, εκτός των κακώσεων της μεταλλικής κουπαστής προκύπτουν κακώσεις, προγενέστερες του τροχαίου. Επιπροσθέτως, ο τρόπος που εισήλθε η μεταλλική κουπαστή στο αυτοκίνητο δε δικαιολογεί τον οποιοδήποτε τραυματισμό του ατόμου που καθόταν στη θέση του οδηγού. Όλα αυτά συνηγορούν με την πεποίθηση ότι στη θέση του συνοδηγού το μοιραιο πρωινό καθόταν ο Παντελής Παντελίδης. «Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι κατά τη διάρκεια του θανάσιμου τραυματισμού του ο Παντελεήμων Παντελίδης επέβαινε στη θέση του συνοδηγού». Όλες οι εκθέσεις των ιατροδικαστών μαζί με τα υπόλοιπα πορίσματα των τεχνικών συμβούλων στον συνήγορο της οικογένειας τον γνωστό ποινικολόγο κύριο Χαράλαμπο Λυκούδη έχουν παραδοθεί και αναμένεται να παραδοθούν στον εισαγγελέας ο οποίος θα αποφανθεί για το τελικό συμπέρασμα αυτής της περίπλοκης ιστορίας. Fthis







