Ελληνίδα δημιούργησε ιστό ανθρώπινου στομαχιού -Για μελέτη γαστρικού καρκίνου

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Επιστήμονες στις ΗΠΑ δημιούργησαν με επιτυχία στο εργαστήριό τους ένα ακόμη τμήμα του ανθρώπινου στομαχιού, πράγμα που σε πρώτη φάση θα βοηθήσει στην καλύτερη μελέτη των ασθενειών και των σχετικών φαρμάκων. Οι ερευνητές του Νοσοκομείου Παίδων του Σινσινάτι, με επικεφαλής τον Τζιμ Γουέλς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», χρησιμοποίησαν πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα, τα οποία μετέτρεψαν σε κύτταρα από το τμήμα του στομαχιού που παράγει οξέα και ένζυμα για την πέψη.

Χρειάστηκαν περίπου έξι εβδομάδες για τη μεταμόρφωση των βλαστοκυττάρων σε γαστρικό ιστό. Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε προ διετίας αναπτύξει ιστό από ένα άλλο τμήμα του στομαχιού, εκείνο που παράγει ορμόνες. Αυτά τα μίνι-όργανα του εργαστηρίου λέγονται και οργανοειδή για να διακρίνονται από τα κανονικά όργανα του σώματος.

«Τώρα πλέον που μπορούμε να αναπτύξουμε ανθρώπινα γαστρικά μίνι-όργανα, είναι δυνατό να μελετήσουμε πώς αυτοί οι γαστρικοί ιστοί αλληλεπιδρούν και αντιδρούν διαφορετικά στις λοιμώξεις, στους τραυματισμούς και στις φαρμακευτικές θεραπείες», δήλωσε ο Γουέλς. Ο γαστρικός καρκίνος (του στομάχου) είναι η τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως.

Η δημιουργία στομαχικού ιστού στο εργαστήριο θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν καλύτερα τη νόσο αυτή καθώς και άλλες, με την ελπίδα ανάπτυξης νέων αποτελεσματικότερων θεραπειών στο μέλλον. Το επόμενο στάδιο της έρευνας θα είναι οι επιστήμονες να μεταμοσχεύσουν τον εργαστηριακό ανθρώπινο στομαχικό ιστό σε ποντίκια.

Συνεργάτιδα του Γουέλς είναι η ελληνικής καταγωγής δρ Γιάννα Ζαβρού, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, η οποία πρωτοπορεί διεθνώς στην ανάπτυξη εργαστηριακού στομαχικού ιστού. ΑΠΕ-ΜΠΕ

