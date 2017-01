Γρεβενά: Κοπή της Βασιλόπιτας της Αδελφότητας «Αγία Βαρβάρα»

Ιανουάριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ πραγματοποίησε την κοπή της Βασιλόπιτας στην Αδελφότητα «Αγία Βαρβάρα», την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολλές ήταν οι κυρίες που παρευρέθησαν.



