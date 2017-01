Γιατί με την αερόβια άσκηση δεν θα αποκτήσεις ποτέ το κορμί των ονείρων σου

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Το διάστημα που ακολουθεί μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων είναι συνήθως ένα από τα πιο δύσκολα γιατί απαιτεί προσαρμογή στην καθημερινότητα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες. Για όσους βέβαια έχουν δει το δείκτη της ζυγαριάς να ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο εξαιτίας όσων κατανάλωσαν, η νέα πραγματικότητα περιλαμβάνει και σωματική δραστηριότητα και πιο συγκεκριμένα αερόβιες ασκήσεις που υπόσχονται να «κάψουν» το λίπος σε αστραπιαίο χρόνο. Παρόλα αυτά, η Σάρα Λίντσεϊ, διευθύντρια του Roar Fitness, που αναλαμβάνει να «χτίσει» τη σιλουέτα των διασημότερων ανθρώπων της σόουμπιζ στο εξωτερικό, αποκαλύπτει πως οι πολλές ώρες επάνω στο διάδρομο εμποδίζουν την απώλεια σωματικού βάρους. Ποιο είναι το μυστικό για αν απαλλαγείτε από αυτό; Σύμφωνα με τα λεγόμενα της, η σωματική άσκηση με βάρη είναι αυτή που θα αλλάξει το σώμα σας, καθώς είναι πολύ πιο αποτελεσματική ως μέθοδος. Συγκεκριμένα, αναφέρει: « Ενα σωστό πρόγραμμα γυμναστικής με βάρη όχι μόνο θα διώξει μακριά το περιττό λίπος από το σώμα, αλλά θα σμιλέψει και θα τονώσει τη σιλουέτα δίνοντας της το σχήμα που επιθυμείτε, κάτι που καθίσταται αδύνατο με το τρέξιμο επάνω στο διάδρομο ή το στατικό ποδήλατο – spinning». Μάλιστα, τα βάρη έχουν ακόμα μια θετική επίδραση που αφορά στο ορμονικό σύστημα του ανθρώπου και αυτό παίζει τον πιο σπουδαίο ρόλο, όταν κανείς θέλει να αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα του σώματος του. Η προπόνηση με βάρη απελευθερώνει μεγάλα επίπεδα αυξητικής ορμόνης , της IGF-1 και της τεστοστερόνης, βοηθάει σε μεγάλο βαθμό έτσι το μεταβολισμό και βελτιώνει όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση αλλά και την υγεία. Από την άλλη πλευρά η εξαντλητική και υπερβολική καρδιαγγειακή άσκηση μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει απώλεια της μυϊκής μάζας. Αυτό που συμβουλεύει είναι να προτιμάτε τις ασκήσεις με βάρη, να εναλλάσσετε το είδος τους, το ρυθμό αλλά και τις επαναλήψεις και θα δείτε το μεταβολισμό σας να αυξάνεται έως και 48 ώρες μετά την προπόνηση. Ακολουθούν σύντομα tips για να τα καταφέρετε: Ακολουθήστε μια διατροφή πλούσια σε προϊόντα ολικής άλεσης, φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και νερό.

Εμπιστευτείτε τη δύναμη των supersets και μειώστε το χρόνο κατά τον οποίο ξεκουράζεστε ανάμεσα στις επαναλήψεις ή τις ασκήσεις.

Αν φοβόσαστε να πάρετε στα χέρια σας τη μεγάλη μπάρα των σκουότς, ζητήστε βοήθεια από το γυμναστή της σάλας. bovary







