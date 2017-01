Αποκάλυψη για Τζορτζ Μάικλ: «Είχε 500 εραστές μέσα σε επτά χρόνια»

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο τραγουδιστής φαίνεται ότι ζούσε μια έντονη ερωτική ζωή. Ενας εκ των στενών φίλων του Τζορτζ Μάικλ, ο Πιρς Μόργκαν, γνώριζε τον εκλιπόντα καλλιτέχνη μέσα από διάφορες συνεντεύξεις αλλά και τη σχέση που είχαν αναπτύξει μέσα από τις συνομιλίες τους δια αλληλογραφίας. Οπως αποκαλύπτει στη στήλη Event στην DailyMail ο δημοσιογράφος της βρετανικής τηλεόρασης, τόσο ο ίδιος όσο και ο Τζορτζ Μάικλ βρέθηκαν κάποτε από κοινού σε ένα δείπνο στο Λονδίνο και εκεί, ο 53χρονος τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα ειλικρινής ως προς την ερωτική του ζωή, αφού μίλησε ανοιχτά και με υπερηφάνεια για το γεγονός ότι τα προηγούμενα επτά χρόνια είχε 500 εραστές. Μάλιστα, ο Μάικλ δικαιολόγησε την απόφαση του να μοιραστεί αυτήν την πληροφορία – που έκανε τους πάντες να γελάσουν- ως εξής: «Αποφάσισα να παραδεχτώ τα πάντα, ώστε ο κόσμος να μην μπορέσει να με εκθέσει για τίποτα». Ο τραγουδιστής αμφισβήτησε τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Μόργκαν, ρωτώντας τον αν έχει ποτέ απολαύσει την ερωτική παρέα ενός άντρα, όμως ο δημοσιογράφος απάντησε πως δεν το έχει κάνει ποτέ. Ενα ακόμα στοιχείο που δεν ήταν γνωστό είναι ο εκβιασμός που δέχτηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής από Γάλλο άντρα ιερόδουλο, που υποστήριζε ότι ξέχασε να τον πληρώσει. Ο Μάικλ μίλησε και για τη γυναίκα που θα μπορούσε να έρθει σε ερωτική επαφή και αυτή είναι η Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Οσο για τις μεγάλες του σχέσεις; Από το 1996 έως το 2009 ερωτικός του σύντροφος ήταν ο Κένι Γκος και από το 2012, ο Φαντί Φαουάζ. bovary







This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 11th, 2017 at 23:51 and is filed under HOT STORIES, ΜΟΥΣΙΚΗ -ΤΑΙΝΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.