Απάντηση του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου σε δημοσίευμα της ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Εισερχόμενα x

Ιανουάριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με έκπληξη και απορία διαβάσαμε δελτίο τύπου της Ε.Π.Σ. Γρεβενών, όπου επιρρίπτονται ευθύνες στο πρώην Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. για δήθεν χρέη που άφησε η προηγούμενη Διοίκηση, ώστε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις η τωρινή Διοίκηση της Ε.Σ.Π. Τονίζουμε ότι η ανακοίνωση της Ε.Π.Σ. Γρεβενών είναι αναληθή πέρα για πέρα και τουλάχιστον ανόητη. Τα Γρεβενά είναι πολύ μικρά, ώστε με τέτοιου είδους δημοσιεύματα, οι δήθεν αναμορφωτές και εξυγειαντές του ποδοσφαίρου, όπως αυτοπροσδιορίζονται, να παραποιούν την αλήθεια και να προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών και της αδυναμίας τους.







Από την πλευρά μας έχουμε να τονίσουμε τα εξής: Το υπόλοιπο ταμείου που παρέδωσε η απερχόμενη διοίκηση ήταν της τάξης των 4.452,96 ευρώ, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα ισολογισμό και της επίσημης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της ΄Ενωσης. ΄Ολοι οι εργαζόμενοι, γραμματεία, προπονητές, κ.λ.π. ήταν εξοφλημένοι καθώς και οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της ΄Ενωσης. Συντηρήσεις, μικροέργα, δαπάνες λειτουργίας ήταν όλα ξοφλημένα. ΄Οσον αφορά τη ΔΕΗ, ας απαντήσει ο τωρινός Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. και πρώην Δήμαρχος κ. Κουπτσίδης, να δικαιολογήσει την εμμονή και την επιμονή του , να «φορτωθούν» τα έξοδα του ρεύματος στην πρώην Διοίκηση της Ε.Π.Σ., όντας Δήμαρχος Γρεβενών, για να επιβαρύνει τη θέση του κ. Κοσματόπουλου και μόνο από μνησικακία, λες και η Ε.Π.Σ. που εργαζόταν με 200 παιδάκια στις ακαδημίες, είχε την ευθύνη των μεικτών ομάδων , παραχωρούσε τις γηπεδικές της εγκαταστάσεις στα σχολεία, σε φιλανθρωπικούς αγώνες, σε άλλες ενώσεις κ.ά., δε συνέβαλλε στην προώθηση του αθλητικού πνεύματος και τη διαφήμιση των Γρεβενών. Ας είναι λοιπόν πολύ προσεκτικοί στις ανακοινώσεις τους οι αρθογράφοι και διασκορπιστές ψευδών ειδήσεων, να αντιληφθούν το ρόλο τους και να μη χρησιμοποιούν γκεμπελικές μεθόδους, γιατί οι Γρεβενιώτες είναι πλέον υποψιασμένοι και να φροντίσουν να καλύψουν τις δικές τους αστοχίες και αδυναμίες, ώστε η ΄Ενωση να λειτουργήσει ομαλά, όπως λειτουργούσε.

(Κάντε κλικ για μεγέθυνση)







Εκ μέρους της απερχόμενης Διοίκησης της Ε.Π.Σ. Γρεβενών Ο Πρώην Πρόεδρος Γεώργιος Κοσματόπουλος

