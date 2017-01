Αντίστροφη μέτρηση για πτώχευση στον ΔΟΛ

Ιανουάριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, όπου φαίνεται πως ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις διαδικασίες πτώχευσης του ομίλου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εργαζόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά νωρίτερα σήμερα από τον διευθυντή του «Βήματος» Αντώνη Καρακούση, στη διάρκεια γενικής συνέλευσης. Όπως έγινε γνωστό, η Alpha Bank και οι άλλες πιστώτριες τράπεζες έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες πτώχευσης. Πάντως, η ενημέρωση από τις τράπεζες είναι ακόμη προφορική και αναμένεται η επίσημη. Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές, ο Σταύρος Ψυχάρης θα θεωρηθεί αποχωρών μέτοχος. Σημειώνεται πως πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι η αδυναμία του ιδιοκτήτη του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη, να καταβάλει ποσό περίπου 9,5 εκατ. ευρώ που είναι οι εξαμηνιαίοι τόκοι για τις δανειακές του υποχρεώσεις, άνοιξε το δρόμο στις τράπεζες να καταγγείλουν τα δάνεια αυτά. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να δουλέψουν κανονικά σε όλα τα μέσα του Ομίλου. Αρκετοί όμως δημοσιογράφοι και διοικητικά στελέχη του ΔΟΛ έχουν απογοητευθεί από τις εξελίξεις στο ιστορικότερο συγκρότημα Τύπου της χώρας και δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν θα εργαστούν στα επόμενα φύλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους ανακοινώθηκε πως ο εκδότης του ΔΟΛ δεν μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον Οργανισμό. Η γενική συνέλευση, επίσης, όρισε μια τετραμελή επιτροπή, που απαρτίζεται από τους επικεφαλής κάθε μέσου, προκειμένου να βρίσκονται σε επαφή με τον Σταύρο Ψυχάρη για να δουν τι θα γίνει με τις τράπεζες, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για την εκτύπωση των εφημερίδων του ομίλου υπάρχει απόθεμα δημοσιογραφικού χαρτιού για μία εβδομάδα. Στόχος της επιτροπής είναι να πετύχει να μη δεσμευτούν τα χρήματα που μπαίνουν στους λογαριασμούς του Οργανισμού στην παρούσα φάση έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. newsbeast







