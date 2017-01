O σκύλος του αστυνομικού που σκοτώθηκε στην επίθεση της Σμύρνης τον περιμένει να «επιστρέψει»

Ιανουάριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Στο ίδιο σημείο περιμένει ο σκύλος του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του στην βομβιστική επίθεση της Σμύρνης στις 5 Ιανουαρίου, όταν αντάλλαξε πυρά με δύο τρομοκράτες. Πρόκειται για τον αστυνομικό Φετχί Σεκίν, ο οποίος δούλευε επί 10 χρόνια στην είσοδο του δικαστηρίου της Σμύρνης της Τουρκίας και τον οποίο τα τουρκικά μέσα αποκαλούν «ήρωα». Κατά την διάρκεια της συμπλοκής με τους τρομοκράτες, οι οποίοι σκοτώθηκαν από την ανταλλαγή πυροβολισμών, κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον σκύλο του Σεκίν να τρέχει μαζί με τον αστυνομικό που προσπαθούσε να εμποδίσει τους δράστες. Φίλοι του αστυνομικού δήλωσαν ότι ο Σεκίν αγαπούσε πολύ τα ζώα και πως Ζεϊτίν ήταν ένας αδέσποτος σκύλος που είχε πάρει υπό την προστασία του ο άτυχος αστυνομικός. Σύμφωνα με την Hurriyet, ο σκύλος του αστυνομικού παραμένει ακόμα στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο άνθρωπος που τον φρόντιζε. Με την οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού μίλησε και ο Ταγίο Ερντογάν, ο οποίος έδωσε συλλυπητήρια στην χήρα γυναίκα του αστυνομικού. Ο Ερντογάν τόνισε ότι ο αστυνομικός θυσιάστηκε για να μην γίνει μεγαλύτερη αιματοχυσία καθώς πιστεύεται ότι οι τρομοκράτες είχαν σκοπό να εισέλθουν στο δικαστήριο και να σκορπίσουν τον θάνατο. iefimerida

