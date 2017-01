1,33 δισ. ευρώ σε μια μέρα έχασε ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιαπωνία

Ιανουάριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, ο Ταντάσι Γιανάι, έγινε φτωχότερος κατά 1.330.000.000 ευρώ την περασμένη Παρασκευή, όταν κατέρρευσαν κατά 6,7% οι μετοχές της εταιρείας του Fast Retailing, ιδιοκτήτριας της Uniqlo. (πηγή: Bloomerg Billionaires Index) Ο πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας υπέστη έτσι τη μεγαλύτερη απώλεια πλούτου μεταξύ των 500 πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη, σύμφωνα με τον δείκτη των δισεκατομμυριούχων του πρακτορείου Bloomberg. H Uniqlo Japan ανακοίνωσε την Παρασκευή μεγάλη πτώση στα έσοδα του Δεκεμβρίου λόγω του ασυνήθιστα ζεστού καιρό στην Ιαπωνία, που έπληξε τις πωλήσεις ειδών χειμερινής ένδυσης. Πάντως να πεινάσει δεν πρόκειται ο Ταντάσι Γιανάι, καθώς η περιουσία του εκτιμάται στα 16,8 δισ. Ωστόσο, με τις απώλειες της Παρασκευής υποχώρησε κατά έξι θέσεις στην 44η στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων της Γης. Ο 67χρονος Γιανάι άνοιξε το πρώτο κατάστημα της Uniqlo στη Χιροσίμα το 1984 οδηγώντας έκτοτε την εταιρεία του από άλμα σε άλμα. Ο Γιανάι πιστεύει ότι η εταιρεία του θα ξεπεράσει τις ανταγωνίστριες H&M και Inditex -ιδιοκτήτρια της Zara- και θα γίνει η μεγαλύτερη στον κλάδο της παγκοσμίως μέχρι το 2020. iefimerida

