Σακάκι και παντελόνι: Συνδύασέ τα σωστά για σικ εμφανίσεις όλη μέρα

Η μόδα μπορεί να αλλάζει αλλά πολλές «σταθερές» της παραμένουν αμετακίνητες. Κλασικά κομμάτια με διαχρονική αξία, που εξασφαλίζουν κομψές εμφανίσεις αγκαλιάζονται συνεχώς από γυναίκες μικρότερες σε ηλικία, που σιγά σιγά μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες του στιλ. Ενας συνδυασμός που βλέπουμε την φετινή σεζόν να γνωρίζει την δική του «αναγέννηση» είναι το αυστηρό σακάκι και το παντελόνι. Με έναν όρο: pantsuit. Το κοστούμι δεν το βλέπουμε πια μόνο σε αυστηρά επαγγελματικά ραντεβού, σε γυναίκες πολιτικούς, σε επίσημες περιστάσεις. Το βλέπουμε να φοριέται με μοντέρνα ματιά, με πολλαπλούς συνδυασμούς, σε χρώματα που ξεφεύγουν από τα κλασικά (μαύρο, μπεζ, λευκό). Σταρ του εξωτερικού το υιοθέτησαν σε πρόσφατες εμφανίσεις τους. Το είδαμε στην Blake Lively, στην Amber Heard, στη Shailene Woodley. Suit up ladies! Φόρεστε το σακάκι και το παντελόνι στην καθημερινότητά σας και αναβαθμίστε το στιλ σας. Το κοστούμι είναι επιβλητικό, γοητευτικό, αποπνέει δυναμισμό και κύρος. Είναι μια σίγουρη επιλογή αν θέλετε να είστε κομψές. Το κοστούμι κολακεύει κάθε σωματότυπο και μάλιστα φέτος βλέπουμε την γραμμή του να χαλαρώνει, να αγκαλιάζει ακόμα περισσότερο το σώμα. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναίκας που έχει το pantsuit ως «σημαία» της εμφάνισής της είναι η Χίλαρι Κλίντον που από την αρχή της πολιτικής της καριέρας επέλεγε αυτό το κοστούμι για τις εμφανίσεις της. Το pantsuit έχει τους δικούς του κανόνες. Πώς να το φορέσεις – Πώς θα αποφύγεις τα λάθη: 1) Βάλε χρώμα: Eνα pantsuit σε ουδέτερη απόχρωση είναι πάντα μια ασφαλής επιλογή. Ωστόσο πλέον τα έντονα χρώματα κάνουν τις εμφανίσεις ακόμα πιο εντυπωσιακές. Το βλέπουμε με ρίγες, με έντονα prints, να συνδυάζεται ακόμα και με καρό. 2) Ενα σακάκι που δεν είναι υπερβολικά στενό και «πέφτει» πιο μακρύ πάνω σας, είναι μια καλύτερη επιλογή από ένα σακάκι που είναι πιο κοντό και στενό και δεν επιτρέπει ελευθερία κινήσεων. 3) Προσοχή στα αξεσουάρ: Το pantsuit δεν αγαπά τόσο την υπερβολή στα αξεσουάρ. Τα κοσμήματα καλό θα ήταν να είναι διακριτικά, γιατί διαφορετικά μπορούν να «καταστρέψουν» μια στιλάτη εμφάνιση. 4) Παπούτσια: Οχι μόνο γόβες ή loafers ή booties. Πλέον βλέπουμε το pantsuit να συνδυάζεται ακόμα και με sneakers. 5) Για βραδινές εμφανίσεις: Σατέν pantsuit, μας αρέσει πολύ! Τρόποι να το φορέσεις: Με (crop) τοπ, με πουκάμισο, με ένα T- Shirt, με ένα statement coat. Aκολουθούν 13 ιδέες! bovary

