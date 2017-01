Συνταγή: Ρολό κιμά με πουρέ γλυκοπατάτας

Ιανουάριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Χρόνος Εκτέλεσης: 2 ώρες Μερίδες: 8-10 Συστατικά 1 κύβος κοτόπουλο

3 σκ. σκόρδο (1 σκ. + 2 σκ.)

60 γρ. ελαιόλαδο (2 κ.σ. + 2 κ.σ. + 2 κ.σ.)

2 κ.σ. εστραγκόν ή θυμάρι, ξερό (1 κ.σ. + 1 κ.σ.)

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

πιπέρι

250 γρ. ψωμί τοστ

2 καρότα

1 κρεμμύδι

2 πιπεριές κόκκινες

αλάτι

1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο

1 αυγό

5 αυγά, βρασμένα

αλεύρι ,για το ράντισμα Για το σερβίρισμα secret sauce

πουρές γλυκοπατάτας

φρέσκο θυμάρι Μέθοδος Εκτέλεσης Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 ° C στον αέρα.

C στον αέρα. Στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια βάζουμε τον κύβο, 1 σκ. σκόρδο, 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο και χτυπάμε μέχρι να διαλυθεί ο κύβος και το σκόρδο.

Στην συνέχεια προσθέτουμε 1 κ.σ. εστραγκόν, την πάπρικα, το πιπέρι, το ψωμί και χτυπάμε μέχρι να διαλυθούν.

Ρίχνουμε το αρωματικό μας ψωμί σε ένα ταψάκι και ψήνουμε στον φούρνο για 15-20 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα και να γίνει τραγανό.

Παράλληλα καθαρίζουμε και χοντροκόβουμε τα λαχανικά μας, τα καρότα, το κρεμμύδι, τις πιπεριές και τις 2 σκ. σκόρδο.

Βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια μαζί με το υπόλοιπο εστραγκόν, 2 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και χτυπάμε ίσα ίσα να γίνουν μικρά κομματάκια (δεν θέλουμε να λιώσουν).

Σε ένα τηγανάκι σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε το μείγμα των λαχανικών για 15-20 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν και να μειωθεί ο όγκος τους στο 1/3 του αρχικού. Με τον τρόπο αυτό κάνουμε ακόμα πιο συμπυκνωμένη τη γεύση τους

Αφαιρούμε από την φωτιά και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει και να φτάσει κοντά στη θερμοκρασία δωματίου (θα βοηθήσει αν μεταφέρουμε το μείγμα μας σε ένα μπολ).

Μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα λαχανικά μας, την φρυγανιά (αρωματικό ψωμί), τον κιμά, το αυγό, αλάτι και πιπέρι, 2 κ.σ. ελαιόλαδο και ανακατεύουμε τον κιμά για περίπου 3-4 λεπτά.

Στρώνουμε το ½ του κιμά μας σε μία φόρμα 30*10 εκ.

Ραντίζουμε τα αυγά με λίγο αλεύρι για να μπορέσουν να κολλήσουν με τον κιμά και να μη γίνουν θρύψαλα όταν κόψουμε το ρολό και τα τοποθετούμε στη μέση της φόρμας.

Με προσοχή προσθέτουμε το υπόλοιπο μείγμα του κιμά πάνω και γύρω από τα αυγά ώστε να μην σπάσουν τα αυγά και πιέζουμε καλά με τα χέρια ώστε να αποφύγουμε να μείνουν κενά μέσα στο ρολό.

Ψήνουμε στον φούρνο στους 180 ° C στον αέρα για 50 λεπτά.

C στον αέρα για 50 λεπτά. Το ξεφορμάρουμε – αναποδογυρίζουμε σε ένα ταψί (25*35 εκ.) και με ένα πινέλο αλείφουμε με την secret sauce το ρολό για να το γλασάρουμε.

Βάζουμε για 15-20 λεπτά στο φούρνο στους 200 ° C στον αέρα για να καραμελώσει και να ξεροψηθεί και από τις υπόλοιπες πλευρές.

C στον αέρα για να καραμελώσει και να ξεροψηθεί και από τις υπόλοιπες πλευρές. Αφού ψηθεί κόβουμε σε κομμάτια, και σερβίρουμε με τον πουρέ γλυκοπατάτας και την secret sauce. akispetretzikis

