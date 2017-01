Πυροβολισμοί έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ -Τραυματίστηκε αστυνομικός

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένοπλη επίθεση εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ που φρουρεί τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 50 πραγματοποιήθηκε στις 6:18 το πρωί. Η επίθεση εναντίον των ΜΑΤ έγινε και πάνω στην αλλαγή της βάρδιας και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά και πιθανόν από θραύσματα στην κοιλιακή χώρα και τον μηρό ένας αστυνομικός, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης πυροβόλησε από μικρή απόσταση τρεις φορές, πιθανότητα με καλάσνικοφ, εναντίον του λεωφορείου των ΜΑΤ, όπου επέβαινε η πρωινή διμοιρία που μόλις είχε αναλάβει υπηρεσία, αλλάζοντας τη νυχτερινή βάρδια.



Δύο σφαίρες τρύπησαν το παρμπρίζ του λεωφορείου, ενώ μια καρφώθηκε στο κτίριο του ΠΑΣΟΚ. Ο ένοπλος πιθανότητα βγήκε από την οδό Αραχώβης και αφού πυροβόλησε τρεις φορές, διέφυγε προς την περιοχή των Εξαρχείων. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν περισυλλεγεί τρεις κάλυκες του όπλου της επίθεσης που βρέθηκαν στην οδό Χ. Τρικούπη 57 και θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. O δράστης αναζητείται, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν μόνος του ή συμμετείχαν και άλλα άτομα. Η αστυνομία στο σημείο και συγκεκριμένα στην Χαριλάου Τρικούπη 57 εντόπισε τρεις κάλυκες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες προέρχονται από καλάσνικοφ. Αυτή τη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν περικυκλώσει τη Χαριλάου Τρικούπη και η αντιτρομοκρατική ερευνά το σημείο. Σε λίγο αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. Στο στρατιωτικό νοσοκομείο η Γεννηματά Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης έκανε λόγο για ευθεία βολή από κοντινή απόσταση, ενώ χαρακτήρισε την επίθεση «δολοφονική». Όπως ενημέρωσε η κ. Γεννηματά κατευθύνεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να επισκεφτεί τον τραυματία αστυνομικό. Φωτογραφίες: INTIME NEWS /ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



iefimerida

