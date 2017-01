Οι Ρώσοι «πέθαναν» την βασίλισσα Ελισάβετ

Ιανουάριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ξαφνικά, την Τρίτη, ρωσικά ΜΜΕ άρχισαν να θρηνούν την βασίλισσα Ελισάβετ. Αρκετές ιστοσελίδες στη Ρωσία δημοσίευσαν την είδηση ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε, σε ένα ακόμη περιστατικό ψεύτικης είδησης που παίρνει έκταση. Τα δημοσιεύματα αυτά μάλιστα περιελάμβαναν και μία ανακοίνωση που, υποτίθεται, ότι είχε αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Παλατιού, για την οποία ανέφεραν ότι αποσύρθηκε γρήγορα. Η υποτιθέμενη ανακοίνωση είχε τίτλο «Θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’», κάτι που όμως διέψευσε το Μπάκιγχαμ σε ένα ρωσικό Μέσο, που επικοινώνησε με το Παλάτι, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η ανακοίνωση αυτή φερόταν ως δήλωση του γραμματέα της βασίλισσας, στην οποία αναφερόταν «Ζητήθηκε από τον πρίγκιπα Κάρολο, με τη μεγαλύτερη λύπη, να κάνει την ακόλουθη ανακοίνωση», ενώ το υπόλοιπο κείμενο δεν φαίνεται στα screenshot της ανακοίνωσης που δημοσίευσαν τα ρωσικά ΜΜΕ. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Izvestia ανέφερε στο δημοσίευμα- σύμφωνα με την Daily Mail- ότι «κάποιοι χρήστες του διαδικτύου εκτιμούν ότι η απουσία διάψευσης επιβεβαιώνει την τραγωδία για τη βασιλική οικογένεια, η οποία δεν έχει αποφασίσει ακόμη να το ανακοινώσει, δεδομένης της ανάγκης να γίνουν όλες οι σχετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των μυστικών διαδικασιών». Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η βασίλισσα είχε προβλήματα υγείας τις ημέρες των γιορτών, υπενθυμίζοντας ότι ακύρωσε δημόσιες εμφανίσεις, αλλά δεν ανέφερε ότι η Ελισάβετ παρέστη σε εκκλησιαστική λειτουργία την Κυριακή. Ακόμη και το κανάλι του ρωσικού υπουργείου Αμυνας, σύμφωνα με την Daily Mail, μετέδωσε την είδηση για τον θάνατο της βασίλισσας. Τα μεγαλύτερα ρωσικά ΜΜΕ επικαλούνται μικρότερες ιστοσελίδες ως πηγή της είδησης. iefimerida







This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 10th, 2017 at 22:52 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.