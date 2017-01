Νέο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών από τη ΔΕΗ – Περιλαμβάνει και οφειλέτες κάτω των 500 ευρώ

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται

Διευκολύνσεις και κίνητρα για ρύθμιση των οφειλών καταναλωτών που χρωστούν λιγότερα από 1000 ευρώ από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος, έως 24 δόσεις για μεγαλύτερες οφειλές, αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. της ΔΕΗ. Παράλληλα, δίνεται και η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 36 δόσεων για όσους την έχασαν.



Συγκεκριμένα: – Για όσους, στις 31 Ιανουαρίου, θα έχουν οφειλή μικρότερη των 500 ευρώ, το Δ.Σ. αποφάσισε «πάγωμα» (αναστολή πληρωμής) του χρέους αυτού μέχρι το τέλος του χρόνου (31.12.2017) και τη χορήγηση έκπτωσης 10% στους τρέχοντες λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους εξοφλούν εμπρόθεσμα. Η ρύθμιση αυτή αφορά 1.150.000 πελάτες περίπου με συνολική οφειλή περίπου 130 εκατ. ευρώ. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. – Για οφειλές έως 1000 ευρώ, θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή και με άμεση καταβολή της πρώτης δόσης. – Για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ, προβλέπονται δύο επιλογές: Προκαταβολή 10% και ρύθμιση του υπόλοιπου χρέους σε 18 δόσεις, ή προκαταβολή 20% και ρύθμιση του υπόλοιπου χρέους σε 36 δόσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν τόσο για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και για τα νοικοκυριά. Εξαιρούνται οι ενταγμένοι στο μητρώο των ευάλωτων πελατών και οι αγροτικοί, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν οι σημερινές ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Επίσης διατηρείται η έκπτωση 15% για όσους εξοφλούν με συνέπεια τους λογαριασμούς και τις δόσεις. – Για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, θα ισχύει 10% προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέσο μηνιαίο λογαριασμό, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36. – Παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους πελάτες ρύθμισαν την οφειλή τους σε 36 δόσεις με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πέρυσι, αλλά έχασαν τη ρύθμιση επειδή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις δόσεις. Οι πελάτες αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα με το τρέχον ποσό της οφειλής, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. – Νέο μέτρο που αποφασίστηκε σήμερα, προβλέπει την παροχή επιπλέον έκπτωσης 6% (πέραν του 15% που ισχύει για τους συνεπείς), για όσους πελάτες προπληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους και τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η εφαρμογή του προγράμματος «Προπληρωμή Λογαριασμού», ξεκινά άμεσα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, και τον Μάρτιο του 2017 θα εφαρμοστεί και για τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σε 36 δόσεις που ίσχυσε από πέρυσι τον Απρίλιο, ολοκληρώθηκε με σημαντική επιτυχία, καθώς συνολικά ρυθμίστηκαν χρέη ύψους 1,3 δισ. ευρώ από 625.000 καταναλωτές. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 75% περίπου του συνολικού ποσού που οφείλουν οι πελάτες μέσης και χαμηλής Τάσης και το οποίο αφορούσε το πρόγραμμα. Η διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει κατ’ αρχάς την ικανοποίηση της, και παράλληλα επισημαίνει το γεγονός της μη ρύθμισης του υπόλοιπου 25% για το οποίο θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Καλεί επίσης, όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές, να ανταποκριθούν στις νέες προτάσεις ρύθμισης και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τονίζοντας ότι «η συνέπεια και η δέσμευση όλων είναι προαπαιτούμενο, τόσο για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ όσο και για τη διατήρηση του κοινωνικού της χαρακτήρα και του αναπτυξιακού της ρόλου, με ανταποδοτικά οφέλη για όλους».



protothema

