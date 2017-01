Κυριάκος Ταταρίδης προς Φώφη Γεννηματά: «Τα υγιή, συνετά και συνεπή στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ταυτίζονται με ταμπέλες» …

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εισήγηση του πρώην Βουλευτή Κυριάκου Ταταρίδη για την σύσκεψη της Αθήνας στις 14-01-2017 Προς: την Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Φ. Γεννηματά Κοινοποίηση: Π. Πρόεδρο κ. Ε. Βενιζέλο, Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.







Σύντροφοι, Έχω επισημάνει κατ’ επανάληψη και έχω αναφερθεί σε τοποθετήσεις μου πως η κοινωνία δεν διέπετε από μηχανική λειτουργία για να σταματά ακαριαία και να επαναλειτουργεί με την εμφάνιση και την διόρθωση ενός λειτουργικού σφάλματος. Η κοινωνία διαμορφώνει την συνείδησή της με μακροχρόνιες συσσωρεύσεις εμπειριών, συμπεριφορών και πολιτικών πρακτικών. Έτσι, που ένα τραγικό πολιτικό φαινόμενο μπορεί ταχύτατα να την εκτρέψει όμως η ανάκαμψή της και η επαναφορά απαιτεί και χρόνο αλλά και σαφή και αποδεδειγμένη μεταβολή πολιτικών που εγγυώνται τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση των πολιτικών που εξέθρεψαν και εμφάνισαν το πρόβλημα εκτροπής. Τα υγιή, συνετά και συνεπή στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ταυτίζονται με ταμπέλες και συνθήματα αλλά με αρχές και αξίες και έχοντας πλέον τις πρόσφατες αρνητικές εμπειρίες, στοχεύουν να αλλάξουν ριζικά την πολιτική μας πορεία, ξεριζώνοντας κάθε τι σαθρό, στρεβλό και άνομο παρουσιάστηκε μπροστά μας τα τελευταία χρόνια, με στόχο να κτίσουμε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κόμμα της Κεντροαριστεράς. Τα στελέχη που έχουν υπεράνω το συμφέρον της πατρίδας και του λαού μας λειτουργούν σεμνά και ταπεινά και αγωνίζονται για υψηλούς και ευγενείς στόχους και δεν τοποθετούν τον εαυτό τους σε περίοπτη θέση, προκείμενου να καρπωθούν αξιώματα και υψηλές θέσεις. Στα πλαίσια, έτσι, της ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα πρέπει να στήσουμε το νέο εκσυγχρονισμένο πολιτικό μας οικοδόμημα, έχοντας, πλέον, πλούσια εμπειρία για ότι συνέβη στο παρελθόν και ειδικά από στελέχη που στρατεύτηκαν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την ίδρυσή του. Γιατί αγαπητοί μου σύντροφοι η γενιά του Πολυτεχνείου που λοιδορείται άκριτα τελευταία δεν είναι εκείνοι που προκάλεσαν βάναυσα την κοινή γνώμη με τη συμπεριφορά τους αλλά εκατοντάδες άλλα στελέχη που δεν εξαργύρωσαν την αντιδικτατορική τους δράση με υψηλά αξιώματα και καρέκλες. Υπάρχουν στελέχη ιδιαίτερης ικανότητας και υψηλού μορφωτικού επιπέδου που δεν δελεάστηκαν να ασκήσουν πολιτική δράση όταν ίντριγκες και μασονικές συμπεριφορές λειτούργησαν απαγορευτικά για την συμμετοχή τους. Αυτά τα φαινόμενα που εμφανίζονται ως αρρωστημένες καταστάσεις σε κάθε κοινωνία απειλούν να επανεμφανιστούν αν δεν θέσουμε από το νέο ξεκίνημα υγιείς κανόνες και ασφαλιστικές δικλείδες συμμετοχής.







Ακούγεται τελευταία, ότι διάφορα προβεβλημένα στελέχη του Κινήματός μας που καρπώθηκαν τα μέγιστα στις καλές μας μέρες επανεμφανίζονται ως επώνυμοι που εξ΄ αρχής, οριοθετούν αυθαίρετα τον εαυτό τους σε περίοπτη κομματική θέση. Αυτό δείχνει πως δεν μπορούν να λειτουργήσουν ισότιμα στην νέα πολιτική μας πορεία αλλά με τους πρώην τίτλους τους θέλοντας να τους επενδύσουν ανταλλάσσοντας τους με κάποιο προσωπικό στόχο. Ακόμα εμφανίζονται στελέχη ως ομάδα για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την θέση τους και περαιτέρω τις προσωπικές τους διεκδικήσεις. Τα κομματικά μας στελέχη άλλοι ανυποψίαστοι και άλλοι εκ’ του πονηρού τρέχανε πίσω από τους επώνυμους και υπέρλαμπρους αστέρες. Έτσι, γεννήθηκε ένα σύστημα προσωποπαγές και εγωκεντρικό χωρίς να λειτουργεί το κράτος που είναι το ζητούμενο στον σύγχρονο κόσμο. Τα ίδια πρόσωπα επανεμφανίζονται σήμερα, προβάλλοντας το ΤΙΠΟΤΑ και φυσικά μόνο τον νάρκισσο εαυτό τους, μια αποκρουστική εικόνα που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Ίσως τα μεγαλεία και η χλιδή των παλιών καλών καιρών δεν τους επιτρέπει να δουν σεμνά και ταπεινά έναν νέο ρόλο τους. Επιπλέον, εμφανίζονται και μικρά Κόμματα τύπου ΚΥΔΙΣΟ που θέλουν να λειτουργούν ως συνιστώσες σε ένα μόρφωμα αχταρμά που ο καθένας θα κωπηλατεί στην κατεύθυνση που γουστάρει. Όλα αυτά είναι εκφυλιστικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν και καταδικάστηκαν στο παρελθόν και που απειλούν να ακυρώσουν στο ξεκίνημα την νέα μας προσπάθεια. Σύντροφοι, Η δημιουργία του νέου πολιτικού σχήματος επαφίεται στον πατριωτισμό, την αγωνία και την αγάπη όλων μας για την χώρα μας και τον λαό μας. Η Ελλάδα γνώρισε τεράστιες αλλαγές στην οικονομία και στους θεσμούς από τις Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά με τα τραγικά μας λάθη στο πρόσφατο παρελθόν φθάσαμε και κατρακυλήσαμε σε μηδαμινά ποσοστά καταγράφοντας μια τεράστια πολιτική αδικία που σε παγκόσμιο επίπεδο συντελέστηκε σε βάρος μας, όταν ο κύριος υπεύθυνος της οικονομικής κρίσης της χώρας ήταν ο κ. Καραμανλής και η Κυβέρνησή του. Όσοι σύντροφοι εκτιμούν ότι μπορούν να παίζουν πολιτικό ρόλο χωρίς βιογραφικά και τίτλους ευγενείας και δέχονται να στρατευθούν ισότιμα στην νέα μας προσπάθεια σεβόμενοι εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες έχουν θέση και μπορούμε με τέτοιους υγιείς όρους να δούμε με αισιοδοξία την πολιτική μας ανάκαμψη και επαναφορά και να γίνουμε και πάλι μια σύγχρονη πολιτική δύναμη που θα πρωταγωνιστήσει και πάλι στην πολιτική ζωή του τόπου. Η νέα μας προσπάθεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από παθογένειες και αρρωστημένες εστίες που λειτούργησαν ανατρεπτικά ως υπονομευτικά εργαλεία στο παρελθόν για να δούμε σήμερα με νέα, καθαρή οπτική την αναγεννημένη μας προσπάθεια ώστε να γίνει ικανή να απαλλάξει την χώρα μας από την οικονομική κρίση που την ταλαιπωρεί και να αποβάλλει από την δημόσια ζωή την σύγχρονη απάτη του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. που έστησε την πολιτική του εκμεταλλευόμενος με τον πλέον αισχρό πολιτικά τρόπο τα πολιτικά μας λάθη και απαράδεκτες συμπεριφορές των κομματικών μας στελεχών. Η νέα μας προσπάθεια μπορεί να στεφθεί με επιτυχία, το έχουν ανάγκη η πατρίδα μας και ο λαός μας. Με τιμή, Κυριάκος Ταταρίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Πρώην Βουλευτής Ν. Γρεβενών

