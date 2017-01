Η selfie της Ελενας Παπαρίζου στα χιόνια

Ιανουάριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Με μια selfie φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδειξε να διασκεδάζει με τον χιονιά η Ελενα Παπαρίζου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια φόρεσε το σκούφο και το μπουφάν της και βγήκε να χαρεί το χιόνι, δίχως να ενημερώνει για την περιοχή που επισκέφθηκε. Πάντως, η coach του The Voice μάλιστα φόρεσε και γυαλιά μυωπίας, μια εμφάνιση που δεν συνηθίζει τους fans της. iefimerida

