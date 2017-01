Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γρεβενών ευχαριστεί την κα Κυριακή Εμμανουηλίδου

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ολόκληρη η Ευχαριστήρια επιστολή: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προς: κα Εμμανουηλίδου Κυριακή Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών σας ευχαριστεί για τη δωρεά των παρακάτω βιβλίων:







«Το Μακεδονικό ζήτημα και μνήμες της Επικής και δακρυσμένης περιόδου 1940-1950» του Γιάννη Τότσικα « Λένη» της Μιρέλλα Παπαοικονόμου «απών» της Μιρέλλα Παπαοικονόμου «Κ. Π. Καβάφης» Ελληνική Λογοτεχνία «Το χαρέμι» της Dora Levy Mossanen «Θα γίνεις άντρας» του Σιμόν Φαμπιέν «Ο κύριος μου Αλκιβιάδης» του Άγγελου Βλάχου «Λεονάρδος ντα Βίντσι» της Emily Hahn «μαργαρίτες της ειρήνης» του Δημήτρη Μανθόπουλου «Ρονβινσώνας Κρούσος» του Daniel Defoε «Πρίγκιπας και Φτωχός» του Mark Twain «Ο γύρος του Κόσμου σε 80 μέρες» του Ιουλίου Βέρν «Ροβήρος ο κατακτητής» του Ιουλίου Βέρν «Η πλωτή Πολιτεία» του Ιουλίου Βέρν «Λόρνα Ντόν» του Μπλάκμουρ « Η μακρινή Πατρίδα» του Βασίλη Οικονομίδη «Χωρίς Οικογένεια» του Έκτορα Μαλό «Τα χριστουγεννιάτικα Διηγήματα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Οι κότες» του Jean- Claude Periguet (γεωπονικό) Σας ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση







Ο Προϊστάμενος Σίμος Ζαγκανίκας

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 10th, 2017 at 21:38 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.