Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γρεβενών ευχαριστεί την κα Μαρία Τζάγια

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ολόκληρη η Ευχαριστήρια επιστολή: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προς: κα Μαρία Τζάγια Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών σας ευχαριστεί για τη δωρεά των παρακάτω βιβλίων:







«Το τρένο με τις φράουλες» του Γιάννη Ξανθούλη «Ερωτικός χορός» του Ντεϊβιντ Λίβιτ «Ταχυδρομείο» του Τσαρλς Μπουκόφσκι «Η πόλη με τα χίλια πρόσωπα» του Κώστα Αρκουδέα « Ιστορίες του συμπτωματικού ρεαλισμού» του Ανδρέα Μήτσου «Όταν χάθηκαν οι αισθήσεις» του Χόρχε Σεμπρούν «Τανγκό μες στον καθρέφτη» της Μάρω Βαμβουνάκη «Oι αρχαιότεροι νεκροί λευκοί Ευρωπαίοι άνδρες» του Bernard Knox «Το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα» του Γιάννη Ξανθούλη «Οι αληγείς άνεμοι» του Μισέλ Ρίο «Μη είμαι ακόμα ζωντανή» της Μαρία Πολενάκη «Ο επόμενος άντρας» της Εύα Χέλερ «Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο» του Tony Judt « Ποτέ μη φυλακίσεις μια γυναίκα» της Έντα Ο΄Μπράιαν « Διάλογος με την Άννα» της Αμαλία Μεγαπάνου « ΗΠΑ- ΚΙΝΑ σύγκρουση γιγάντων» του Νίκου Χιδίρογλου « Η Ελλάδα κινδυνεύει σώστε την!..» Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγιών Μελετών Σας ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση







Ο Προϊστάμενος Σίμος Ζαγκανίκας

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 10th, 2017 at 22:32 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.