ΕΠΣ Γρεβενών: Αναβάλλονται οι αγώνες του Σαββατοκύριακου – Δείτε τις νέες ημερομηνίες

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κάνει γνωστό στα σωματεία ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν αναβάλει του αγώνες Α και Β κατηγορίας που έχουν ορισθεί για της 14-15/01/2017 . Οι αγώνες που ξεκινούν στις 15:00, ορίζονται για τις 21-22/01/2017







A- 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/01/2017 ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2017 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ





B- 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/01/2017 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2017 ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 3.00 μμ

