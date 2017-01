Εκτός επαγγέλματος σχεδόν το σύνολο των μηχανικών με το νέο Ασφαλιστικό – Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού προς τους πολιτικούς αρχηγούς

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τεράστια προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος των Διπλωματούχων Μηχανικών έχει δημιουργήσει ήδη η εφαρμογή του Ν. 4387/2016 για το Ασφαλιστικό και η έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σε επιστολή που απέστειλε σήμερα προς τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων της Βουλής των Ελλήνων, ζητώντας τους άμεσα συνάντηση για ενδελεχή ενημέρωση. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή τα προβλήματα αυτά θέτουν ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος σχεδόν το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών.



Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ καταγγέλλει ότι με την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4387/2016, οι ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, έχουν βρεθεί σε δεινή θέση εξαιτίας της αδυναμίας έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά καθιστά απαγορευτική τη συμμετοχή τους τόσο σε Μελέτες όσο και σε Έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Ακόμη, ο Γιώργος Στασινός αναφέρει ότι με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η λειτουργία του ΤΜΕΔΕ ως καθολικού διάδοχου του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ στους τομείς Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας, η λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για την επιβίωση των Μελετητών Μηχανικών και των Εργοληπτών Μηχανικών. Όμως, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, το τμήμα της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ που μεταβιβάστηκε στο ΤΜΕΔΕ δεν επαρκεί για τη σωστή λειτουργία του νέου Ταμείου. Με την επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά άμεσα συνάντηση με τους επικεφαλής των κομμάτων του κοινοβουλίου προκειμένου να τους ενημερώσει ενδελεχώς για όλα αυτά τα προβλήματα που θέτουν ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος σχεδόν το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών.



web.tee

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 10th, 2017 at 08:53 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.