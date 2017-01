Εκπληκτικό: Ο τρόπος βαδίσματος κάθε ανθρώπου θα λειτουργεί ως password για το κινητό 

Ιανουάριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ξεχωριστό τρόπο βαδίσματος. Τόσο ιδιαίτερο που τελικά μπορεί μελλοντικά να παίξει το ρόλο κωδικού αναγνώρισης (password) για τις ηλεκτρονικές συσκευές που φέρει στο σώμα του, όπως τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones), τα «έξυπνα» ρολόγια (smartwatches) ή οι καταγραφείς της φυσικής κατάστασής του (fitness trackers). Ερευνητές του Πανεπιστημίου του ‘Ααλτο στη Φιλανδία, με επικεφαλής τον Στέφαν Σιγκ, σύμφωνα με το «New Scientist», ανέλυσαν το περπάτημα των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας αισθητήρες προσαρμοσμένους σε διάφορα σημεία του σώματος.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια εξελιγμένη τεχνική κρυπτογράφησης, δημιούργησαν «αποτυπώματα» που αντιστοιχούν σε κάθε διαφορετικό άνθρωπο, ανάλογα με τον τρόπο που βαδίζει. Τα αποτυπώματα αυτά μπορούν να «ζευγαρώσουν» δύο φορητές ή φορετές συσκευές.

Αν οι δύο συσκευές καταγράψουν ένα «αποτύπωμα» βαδίσματος που είναι όμοιο, τότε πιστοποιούν ότι φοριούνται από τον ίδιο άνθρωπο. Έτσι αυτόματα μπορούν να επιτρέψουν την μεταξύ τους επικοινωνία, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να πληκτρολογήσει κάποιο κωδικό ή να ξεκλειδώσει το «έξυπνο» κινητό του. Οι ερευνητές ονόμασαν την πρωτοποριακή τεχνική τους BANDANA (Body Area Network Device-to-device Authentication using Natural gAit). Προς το παρόν πάντως, τα «αποτυπώματα» του βαδίσματος δεν είναι τόσο ασφαλή όσο τα δαχτυλικά αποτυπώματα ή η αναγνώριση της ίριδας του ματιού.

Ο βαθμός αξιοπιστίας τους είναι περίπου ανάλογος με την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου ή φωνής. ΑΠΕ-ΜΠΕ

