ΕΚΑΒ Πέλλας: Υπάλληλος είχε να πατήσει πέντε χρόνια στη δουλειά του και έπαιρνε και υπερωρίες!

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: υπάλληλος του ΕΚΑΒ Πέλλας, ο οποίος κατηγορείται ότι επί πέντε χρόνια δεν εμφανιζόταν στην υπηρεσία του, ενώ εισέπραττε κανονικά τον μισθό του, λαμβάνοντας ακόμα και αποδοχές για υπερωριακή απασχόληση, οδηγείται πλέον, με εισαγγελική πρόταση, σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε ο αντεισαγγελέας Εφετών, Ευάγγελος Μπακέλας, προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο κατηγορούμενος διασώστης, που διώκεται για απάτη, εισέπραξε το διάστημα 2006-2011 αποδοχές, ύψους 126.381,16 ευρώ, «για εργασία που παράνομα, αθέμιτα και αδικαιολόγητα δεν παρείχε». Στην ίδια πρόταση, ο εισαγγελέας προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη για άμεση συνέργεια στην απάτη, τρεις προϊστάμενοί του, στα καθήκοντα των οποίων -το επίμαχο χρονικό διάστημα- περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση κι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας και κίνησης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Πέλλας. Όπως περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση, ο βασικός κατηγορούμενος «έπαυσε αδικαιολόγητα να προσέρχεται στην υπηρεσία, η απουσία του δε αυτή δεν ανακοινώθηκε στην κεντρική υπηρεσία και δεν αποτυπωνόταν ούτε στα προγράμματα εργασίας του ΕΚΑΒ που καταρτίστηκαν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και υπέγραφαν οι συγκατηγορούμενοί του, ούτε στις αντίστοιχες μηνιαίες εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας, αλλά υποβάλλονταν μόνο τα αρχικά καταρτιζόμενα προγράμματα και όχι τα τελικώς εκτελεσθέντα». Κατά την ίδια πρόταση, όταν παρίστατο ανάγκη, την υπηρεσία του την εκτελούσαν άλλοι συνάδελφοί του, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης καφετέριας στην Αριδαία Πέλλας, όπως επίσης ως υπεύθυνος λειτουργίας δύο επιχειρήσεων με λέβητες και εμπόριο βιομάζας, αποκομίζοντας από τις δραστηριότητες αυτές εισοδήματα. Μάλιστα, με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου πέτυχε τη χορήγηση δύο τραπεζικών δανείων, το πρώτο ύψους 120.000 ευρώ και το δεύτερο ύψους 20.000 ευρώ, για την αγορά -αντίστοιχα- μίας κατοικίας και δύο αγροτεμαχίων. Ο ίδιος, απολογούμενος σε ανακριτή, απέδωσε την απουσία του σε λόγους υγείας και επειδή αντιμετώπιζε σοβαρά προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα, ενώ οι συγκατηγορούμενοί του δήλωσαν άγνοια για την απουσία του. Αντίθετα, στην περίπτωση καθαρίστριας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που κατηγορείται ότι πέτυχε το διορισμό της προσκομίζοντας πλαστό απολυτήριο δημοτικού, ο αντεισαγγελέας Εφετών, Βασίλης Φλωρίδης, προτείνει προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να μην παραπεμφθεί σε δίκη. Για την παραπομπή ή μη όλων των παραπάνω σε δίκη θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την έκδοση βουλευμάτων.



πρώτο θέμα

