Δεν θα λειτουργήσουν και τα χορευτικά τμήματα του Δήμου…

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 τα χορευτικά τμήματα δεν θα λειτουργήσουν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.







Για το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Δήμου Γρεβενών Κατερίνα Προκόβα

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

