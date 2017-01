Γιατί ο Κυριάκος αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για την Ελλάδα του μέλλοντος…

Ιανουάριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γράφει ο Αθανάσιος Σταυρόπουλος, μέλος της πολιτικής επιτροπής τη Νέας Δημοκρατίας Σήμερα, συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. 405.000 νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες, παλαιά και νέα στελέχη, σφράγισαν την νέα αυτή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κεντροδεξιάς, προσφέροντας δημοκρατική νομιμοποίηση σε μια διαδικασία ανοιχτή και λαϊκή. Κυρίως, όμως, η λαϊκή ετυμηγορία προέκρινε τη λύση της ενδυνάμωσης και της ανανέωσης στην παράταξη μας. Η Νέα Δημοκρατία, των ιστορικών αποφάσεων, της αυτοσυνειδησίας, της σοβαρότητας και της ευθύνης ξαναέγινε και πάλι το μεγάλο ιδεολογικό μας σπίτι. Ήμουν από τους πρώτους, που στήριξα την υποψηφιότητα του Κυριάκου, την υπέγραψα με υπερηφάνεια και επιχειρηματολόγησα με θέρμη στο δημόσιο στίβο να διαδώσω το όραμα του για μια Ελλάδα, νοικοκυρεμένη και αντάξια της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς. Έτσι, στιγμή δεν έπαυσα να πιστεύω πως η εκλογή του αποτελεί ένα σημείο τομής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Κι αυτό γιατί ξαναέδωσε μια πολύ μεγάλη παραταξιακή δυναμική, ενώ παράλληλα έφερε μια εναλλακτική και καινοτόμα προοπτική διακυβέρνησης στον Ελληνικό λαό, με γνώμονα την αλήθεια και την πολιτική ειλικρίνεια.



Στον χρόνο που πέρασε, το κόμμα μας αναθεώρησε την κοινοβουλευτική του παρουσία, τη θέση του στην ελληνική κοινωνία, επαναπροσέγγισε τη σχέση του με τον πολίτη και εργάστηκε απρόσκοπτα και μεθοδικά για ανταποκριθεί στα αιτήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των χαλεπών καιρών που βιώνουμε. Όλος αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός παρουσίασε πολλαπλή επιτυχία, ενώ διασφαλίστηκε η ενότητα της παράταξης και προωθήθηκε η ανανέωση και η αξιολόγηση. Ειδικότερα, στο συνέδριο ανανεώθηκαν σε μεγάλο βαθμό η Πολιτική Επιτροπή, η Εκτελεστική Επιτροπή και τα περιφερειακά όργανα. Με το Μητρώο Στελεχών εμπλέκονται ενεργά με την πολιτική, μέσα από μία διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, νέοι άνθρωποι που μέχρι τώρα απείχαν. Στη Γραμματεία Προγράμματος έχουν εμπλακεί πάνω από 700 στελέχη με υψηλού επιπέδου γνώσεις και εξειδίκευση. Σημείο σταθμός στην επιτυχία αυτή υπήρξε το εκσυγχρονιστικό συνέδριο της παράταξης, που καθιέρωσε, ανάμεσα σε άλλα τη θητεία της εκλογής προέδρου, θέσπισε υποχρέωση του κόμματος για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ίδρυσε ασυμβίβαστο κομματικών και κυβερνητικών θέσεων, ενίσχυσε τον ρόλο των μελών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Η «Συμφωνία Αλήθειας» αποτέλεσε το προοίμιο της προγραμματικής μας στρατηγικής, με ρόλο συμβολικό και αξία ιδεολογικής συνέπειας. Το περίγραμμα του, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, εισήγαγε στην κοινωνία τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον άνεργο, τον αγρότη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον φοιτητή. Ταυτόχρονα, όμως, παρουσίασε μια ρεαλιστική πρόταση απεμπλοκής, αναφορικά με οικονομικά ζητήματα εθνικής πλέον σημασίας. Αξίζει να προσεχθεί πως το κόμμα νοικοκυρεύτηκε στα οικονομικά και οργανωτικά του, ενώ ενισχύθηκαν οι αμμεσοδημοκρατικοί του θεσμοί, ο κοινωνικός διάλογος, η συζήτηση με τη βάση, την πηγή της ύπαρξης και δύναμης μας. Με το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα προ των πυλών, η Νέα Δημοκρατία, καλωσόρισε νέους θεσμούς κοινωνικής συμμετοχής, ενώ αξιοποιήθηκε στο έπακρο κάθε θετική προσφορά ιδεών, προτάσεων. Το μεγάλο αυτό «think tank» έδωσε μια πνοή ενεργητικής συμμετοχής των μελών μας, των κοινωνικών συσσωματώσεων ίσως στη πιο σημαντική δράση σχεδιασμού, το διάλογο. Κι αναπτύχθηκε μια πράγματι ευρεία συζήτηση, με επιστημονικές αντιπροσωπείες, πρόσωπα της αγοράς, αγρότες και κτηνοτρόφους. Η Νέα Δημοκρατία, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταμορφώθηκε σε ένα κόμμα σύγχρονο, ευρωπαϊκό και ανοιχτό σε όλους, συνιστώντας την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κονσερβοποιημένη παράδοση και τη δημαγωγία. Γι’ αυτό και αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική πρόταση για το αύριο. Είναι καιρός η εθνική απογοήτευση στη χώρα μας να αποτελέσει παρελθόν. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύω ακλόνητα πως είναι η μόνη εγγύηση για αξιόπιστη μεταρρυθμιστική δράση. Αυτό το αποδεικνύει και το επιβεβαιώνει κάθε μέρα ο ίδιος ο Πρόεδρος μας μετά λόγου και έργου, με πολιτική φωνή αλήθειας και ειλικρίνειας απέναντι στον Ελληνικό Λαό. Παραμένουμε στους προμαχώνες για τη νίκη του αύριο, την νίκη της Ελλάδας, την ανάκτηση της εθνικής μας αξιοπρέπειας και υπηρηφάνειας. Με νοικοκύρεμα και γνώση. Χωρίς εφησυχασμό και ευχολόγια, μόνο με την αλήθεια. Οι πολίτες έχουν απογοητευτεί και πληγωθεί βαθιά. Όμως, ο καιρός της αυτοκριτικής έχει ήδη παρέλθει και είναι ώρα για δουλειά, ακάματη και ατέρμονη. Για ένα μέλλον ευοίωνο, ελπιδοφόρο και δημιουργικό. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου θα συνεχίσει να μάχεται στο πεζοδρόμιο και το κοινοβουλευτικό βήμα, ώστε να γίνει ακόμα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, πιο ανανεωμένη, πιο αξιόπιστη! Καλή Δύναμη!





