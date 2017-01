Αγνώριστη και πάλι η Τάμτα -Νέο, εντελώς άλλο, μαλλί

Ιανουάριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί για τις ξένες σταρ οι αλλαγές στο λουκ και ειδικά στο μαλλί να είναι κάτι σύνηθες, ωστόσο δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και στο εγχώριο star system. Με μια εξαίρεση. Την Τάμτα, η οποία σε ένα χρόνο τολμά τόσες αλλαγές στο μαλλί της όσες άλλες δεν κάνουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και καθώς ο καιρός είχε περάσει και το κοντό καστανό φυλλαριστό μαλλί της είχε αρχίσει να μοιάζει…. συνηθισμένο, η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στο Γκστάαντ για την αλλαγή του χρόνου, πέρασε στο επόμενο λουκ: Κοντό κόκκινο καρέ με αφέλειες. Ενα εξαιρετικά δύσκολο λουκ που για μια ακόμη φορά η Τάμτα καταφέρνει να το στηρίζει στην εντέλεια: Το προηγούμενο λουκ της τραγουδίστριας: bovary

