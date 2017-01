Tα 10 πράγματα που πρέπει να έχεις στο αυτοκίνητό σου όταν κάνει κρύο

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Προνοητικότητα και οργανωτικότητα είναι οι λέξεις κλειδιά για την διαχείριση των δυσκολιών του χειμώνα. Ο κακές καιρικές συνθήκες μας αγχώνουν, μας κάνουν ακόμα και να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Μπορεί από φόβο να κάνουμε τα πιο απίθανα σενάρια (ότι θα βρεθούμε στη μέση του πουθενά, αποκλεισμένοι και αβοήθητοι) ενώ η λύση βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Αν κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, οργανώσου για να νιώθεις σιγουριά όπου κι αν βρίσκεσαι. Ακόμα κι αν βρεθείτε αντιμέτωποι με τον χιονιά, το αυτοκίνητό σας θα είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα! 1) Mια κουβέρτα: Ακόμα κι αν αποκλειστείς κάπου λόγω του κύματος κακοκαιρίας, η κουβέρτα θα σε ζεστάνει. 2) Φτύρι χιονιού – ξύστρα πάγου: Κάνουν τον καθαρισμό πανεύκολο, θα έχετε πάντα υπό τον έλεγχό σας τον πάγο και το χιόνι. 3) Φορητός φορτιστής για το κινητό: Ετσι δεν θα έχεις την ανασφάλεια ότι το κινητό σου θα μείνει από μπαταρία. 4) Γάντια: Τα χέρια σας θα τα νιώθετε πάντα ζεστά, όπου κι αν βρίσκεστε! 5) Led Flashlight: Ενας φακός είναι απαραίτητος, μην βασίζεσαι μόνο σε αυτόν του τηλεφώνου. 6) Μπάρες ενέργειας: Διατηρούνται εκτός ψυγείου, μπορούν να σε χορτάσουν ακόμα κι αν βρίσκεσαι κάπου που δεν μπορείς να έχεις εύκολη πρόσβαση για… ανεφοδιασμό! 7) Νερό: Ενα μπουκάλι είναι απαραίτητο. Μπορεί να σου χρήσιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. 8) Aλάτι για τον πάγο 9) Γυαλιά ηλίου: Πολλά ατυχήματα έχουν συμβεί λόγω του ήλιου που πέφτει στα μάτια. Μην υποτιμάτε ποτέ την δύναμή του. 10) Κουτί πρώτων βοηθειών: Θα πρέπει να περιέχει αντιπυρετικά, φάρμακο για γαστρεντερική διαταραχή, φάρμακο για την ναυτία, γάζες, αντισηπτικά υγρά, θερμόμετρο, φυσιολογικό ορό για τα μάτια ή τη μύτη. bovary

