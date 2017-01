5 υγιεινά τρόφιμα που οι διατροφολόγοι συστήνουν να κόψεις

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η ανάγκη μας να χάσουμε βάρος, χωρίς να στερηθούμε αγαπημένες μας γεύσεις οδηγεί πολλές σε λάθος επιλογές, σύμφωνα με τους διατροφολόγους. Κάποιες τροφές που χαρακτηρίζονται ως υγιεινές τελικά μπορούν να οδηγήσουν περισσότερο στην αύξηση βάρους παρά στην απώλειά του. Αρθρο της Daily Mal φιλοξενεί τις απόψεις τριών διατροφολόγων (Rob Hobson, Rhiannon Lambert, Lily Soutter) που δίνουν την δική τους οπτική για τροφές που δεν ενοχοποιούνται για τις θερμίδες που προσφέρουν και θεωρούνται από τους περισσότερους ως αθώες. Ποιες είναι όμως αυτές και γιατί οι διατροφολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αγοράζονται το 2017; Είναι τελικά κάποιες από τις εναλλακτικές τροφές….«ένοχες»; 1) Ποπ κορν: Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε μια άνοδος των pop corn snacks. Θεωρήθηκαν ως μια υγιεινότερη επιλογή σε σύγκριση με τα πατατάκια. Ωστοσο, ο διατροφολόγος Rob Hobson προειδοποιεί ότι τελικά και τα pop corn δεν είναι αθώα. Ακόμα και τα θεωρούμενα ως πιο υγιεινά ποπ κορν (που έχουν αλάτι) μπορούν να περιέχουν 450 θερμίδες (ένα σακουλάκι 70 γραμμαρίων). 2) Φυσικά γλυκαντικά: Μπορεί η ζάχαρη να έχει ενοχοποιηθεί, ωστόσο τα φυσικά γλυκαντικά, σύμφωνα με τους διατροφολόγους μπορεί να αυξήσουν σε μακροπρόθεσμο διάστημα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, επηρεάζοντας τον μεταβολισμό μας. Τροφές με φυσικά γλυκαντικά δεν πρέπει να είναι απενεργοποιημένες, προσφέρουν εξίσου αρκετές θερμίδες. 3) Μπάρες πρωτεΐνης: Eίναι ένα σνακ που μπορεί επιλέγουν ειδικά αν αθλούνται. Ωστόσο, οι διατροφόλογοι σύμφωνα με την Daily Mail δεν το θεωρούν και τόσο αθώο. Τα συστατικά του μπορεί να οδηγήσουν στην αύξηση βάρους μακροπρόθεσμα. Oι μπάρες αυτές μπορεί να περιέχουν ζάχαρη και υδρογονωμένα λιπαρά (τρανς λιπαρά οξέα), τουτέστιν… θερμίδες. Οι διατροφολόγοι προτείνουν να φτιάξετε τις δικές σας μπάρες δημητριακών: με βρώμη, ξηρούς καρπούς και φρούτα. 4) Frozen yoghurt: Μπορεί να είναι πλέον ένα υποκατάστατο του παγωτού ωστόσο τελικά φαίνεται ότι και αυτό έχει το δικό του θερμιδικό φορτίο που μπορεί να επιβαρύνει την σιλουέτα μας. Οι διατροφολόγοι υποστηρίζουν ότι τα frozen yogurt μπορεί να έχει θερμίδες αντίστοιχες με ενός παγωτού. Τα toppings τις περισσότερες φορές είναι τόσο επιβαρυντικά που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση βάρους σε μεγάλο βαθμό. 5) Προϊόντα χωρίς γλουτένη: Ολοένα περισσότεροι τα εντάσσουν στο καθημερινό τους διατροφικό πρόγραμμα, ωστόσο τελικά σε βάθος χρόνου μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση βάρους. Τα junk gluten free προιόντα, δεν παύουν να είναι… junk. bovary

