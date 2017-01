10 φορές πιο τοξικά τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα από τα φορτηγά και τα λεωφορεία!

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα παράγουν δέκα φορές περισσότερο νιτρικό οξείδιο και διοξείδιο του αζώτου ανά λίτρο σε σύγκριση με φορτηγά και λεωφορεία, όπως αποκαλύπτουν νέα ευρωπαϊκά στοιχεία. Η μεγάλη διαφορά στις εκπομπές των ρύπων αυτών οφείλεται στις πολύ αυστηρότερες δοκιμές που εφαρμόζονται σε μεγάλα οχήματα στην Ε.Ε., σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, οι οποίοι ζητούν ανάλογα αυστηρά μέτρα να εφαρμοστούν και στα αυτοκίνητα. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας με οξείδια του αζώτου ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Μεγάλο ποσοστό της ρύπανσης αυτής οφείλεται στα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, που εκπέμπουν στους δρόμους εξαπλάσιες ποσότητες ρύπων απ’ ό,τι επιτρέπονται στις επίσημες εργοστασιακές δοκιμές. Μετά το σκάνδαλο “dieselgate” της Volkswagen, τα αυτοκίνητα θα υποβάλλονται σε αυστηρότερα τεστ, αλλά εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι αρκετά τολμηρές. Η νέα έκθεση του διεθνούς –μη κερδοσκοπικού- ινστιτούτου ICCT-International Council on Clean Transportation (Διεθνές Συμβούλιο για «Καθαρές» Μεταφορές ) που εδρεύει στις ΗΠΑ (Ουάσιγκτον και Σαν Φρανσίσκο) και στην Ευρώπη (Βερολίνο) και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου της VW συνέκρινε τις εκπομπές φορτηγών και λεωφορείων σε πραγματικές συνθήκες με εκείνες αυτοκινήτων. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι τα βαρέα οχήματα που υποβλήθηκαν σε ελέγχους στη Γερμανία και τη Φινλανδία εξέπεμπαν περίπου 210mg οξείδια του αζώτου ανά χιλιόμετρο, δηλαδή κάτω απ’ το μισό των 500mg ανά χιλιόμετρα που εξέπεμπαν σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, τα οποία ανταποκρίνονται στα υψηλότερα ευρωπαϊκά στάνταρ “Euro 6”. Ωστόσο τα λεωφορεία και τα φορτηγά διαθέτουν μεγαλύτερες μηχανές και καίνε περισσότερο diesel ανά χιλιόμετρο, πράγμα που σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα παράγουν δέκα φορές περισσότερα οξείδια του αζώτου ανά λίτρο καυσίμου. Η ανάλυση του ICCTI έδειξε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες φρόντισαν ώστε τα βαρέα οχήματα να εκπέμπουν ρύπους κάτω απ’ τα επιτρεπόμενα όρια στον δρόμο, αλλά ότι οι εκπομπές των αυτοκινήτων παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις στις μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες από τις εργοστασιακές. Οι επίσημες δοκιμές αυτοκινήτων στην Ε.Ε. περιορίζονται προς το παρόν σε εργοστασιακές μετρήσεις πρωτότυπων οχημάτων, αλλά αυτό θα αλλάξει αρχής γενομένης απ’ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα ειδικές συσκευές ( portable emissions measurement systems ή αλλιώς PEMS) που θα μετρούν τους ρύπους που εκπέμπουν σε πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο ο διευθυντής του ICCT στην Ευρωπη, Πέτερ Μοκ, προειδοποιεί: «θα εξακολουθεί να επιτρέπεται στους κατασκευαστές να επιλέγουν προσεκτικά ειδικά πρωτότυπα αυτοκίνητα για μετρήσεις εκπομπών ρύπων. Αντιθέτως θα ήταν πολύ καλύτερο να μετρώνται οι εκπομπές των κανονικών οχημάτων μαζικής παραγωγής, από πελάτες που τα οδηγούν υπό κανονικές συνθήκες.» Είναι το σύστημα που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και το οποίο θα θέσει στο τραπέζι προς συζήτηση η Κομισιόν στις 17 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, αλλά σύμφωνα με τον ICCT συναντά αντιδράσεις από κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες και ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. iefimerida

