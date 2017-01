Υποδοχή των πρώτων 93 ανδρών και γυναικών δόκιμων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Σχολή στην Πτολεμαϊδα (εικόνες)

Ιανουάριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στοίχημα συνεργασίας και αλληλεγγύης και μεγάλο εγχείρημα η Σχολή Πυροσβεστών δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Τους πρώτους 93 δόκιμους πυροσβέστες που ήρθαν από κάθε πλευρά της Ελλάδας για να φοιτήσουν στην Πυροσβεστική Σχολή στην Πτολεμαϊδα υποδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας o Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, μαζί με το βουλευτή Μ. Δημητριάδη, τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Π. Πλακεντά και τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας Η. Κάτανα. Οι δόκιμοι πυροσβέστες, 77 άνδρες και 16 γυναίκες, έφτασαν από το βράδυ της Κυριακής στις εγκαταστάσεις της Σχολής και το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν κανονικά το πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Ο Περιφερειάρχης, καλωσορίζοντας τους νέους φοιτητές, αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση της λειτουργίας της Σχολής που είναι “μαζί με το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας ένα στοίχημα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ένα εγχείρημα που ξεπερνά τα όρια της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της χώρας”. “Θα είμαστε κοντά σας” δήλωσε ο Περιφερειάρχης που δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Κοτζιά, τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ν. Τόσκα, το γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γ. Καπάκη, τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, γιατί πίστεψαν από την αρχή στο εγχείρημα αυτό, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Π. Πλακεντά και τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας Η. Κάτανα που μαζί με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατέβαλαν σημαντικές δυνάμεις όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να ευοδωθεί η προσπάθεια και να είναι οι εγκαταστάσεις άρτιες. Ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Π. Πλακεντάς καλωσόρισε με τη σειρά του τους νέους φοιτητές, δίνοντας το στίγμα της φιλοξενίας που θα τους προσφέρει η τοπική κοινωνία, αλλά και της μεγάλης σημασίας που έχει η λειτουργία της Σχολής για τη Δυτική Μακεδονία. Ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας Ηλ. Κάτανας δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος, τονίζοντας ότι “εργαστήκαμε για να φέρουμε σε πέρας τη λειτουργία της σχολής που θα δώσει κύρος και ποιότητα και αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για το μεγάλο εγχείρημά μας που είναι να γίνει η Δυτική Μακεδονία το κέντρο πολιτικής προστασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο”, ενώ ευχαρίστησε τους φοιτητές για την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά του ο διοικητής της Σχολής Ανδρέας Παπαζαχαρίας τόνισε ότι “οι δόκιμοι τακτοποιήθηκαν και το πρόγραμμά τους ξεκινάει κανονικά και όλα λειτουργούν άψογα, με στόχο να αποφοιτήσουν από τη Σχολή ικανοί πυροσβέστες τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο” . Δείτε εικόνες:







































