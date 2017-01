Το κομμάτι του εγκεφάλου που αναγνωρίζει πρόσωπα αναπτύσσεται και μετά την εφηβεία

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η περιοχή του εγκεφάλου που επιτρέπει την αναγνώριση των προσώπων εξακολουθεί να αναπτύσσεται και μετά την εφηβεία. Αυτή είναι μια ανακάλυψη που εξέπληξε τους επιστήμονες, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι η ανάπτυξη των εγκεφαλικών ιστών σταματά πολύ νωρίς στα μωρά και ότι στη συνέχεια ο εγκέφαλος προσαρμόζεται δημιουργώντας συνάψεις μεταξύ των νευρώνων. Εξετάζοντας μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλων παιδιών και ενηλίκων οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η περιοχή του εγκεφάλου που παίζει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των προσώπων, η οποία ονομάζεται ατρακτοειδής έλικα, συνεχίζει να αναπτύσσεται ως την ενηλικίωση.

Αυτό εξηγεί γιατί οι ενήλικες αναγνωρίζουν καλύτερα τα πρόσωπα από τα παιδιά, αποκαλύπτουν οι συντάκτες της έρευνας αυτής που παρουσιάστηκε στο αμερικανικό περιοδικό Science και έγινε σε 47 ανθρώπους –22 παιδιά ηλικίας 5 με 12 ετών και 25 ενήλικες ηλικίας 22 με 28 ετών. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι ενήλικες είχαν σε ποσοστό 12,6% περισσότερη εγκεφαλική ουσία στην ατρακτοειδή έλικα από τα παιδιά. Η Κάλανιτ Γκριλ- Σπέκτορ καθηγήτρια ψυχολογίας το Ινστιτούτο Νευροεπιστημών του πανεπιστημίου Στάνφορντ υπογράμμισε ότι οι επιστήμονες πίστευαν μέχρι τώρα ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου γινόταν μόνο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, όμως η ατρακτοειδής έλικα φαίνεται ότι συνεχίζει να αναπτύσσεται και μετά. Αυτό το μέρος του εγκεφαλικού φλοιού υπάρχει μόνο στους ανθρώπους και τους μεγάλους πιθήκους. Οι επιστήμονες εξέτασαν και άλλες περιοχές του εγκεφάλου που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση τοποθεσιών, όμως βρήκαν ότι το μέγεθός τους δεν αλλάζει με την ηλικία.

Η Γκριλ- Σπέκτορ εκτιμά ότι αυτή η ανακάλυψη θα βοηθήσει στην κατανόηση κάποιων προβλημάτων που προκύπτουν με το γήρας και των δυσκολιών που έχουν κάποιοι άνθρωποι να αναγνωρίζουν πρόσωπα. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ένας ενήλικας στους 50 αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα.

Ίσως η έρευνα αυτή να φανεί χρήσιμη και για την κατανόηση του αυτισμού, κάποιες μορφές του οποίου επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει πρόσωπα. (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 9th, 2017 at 17:11 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.