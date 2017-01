Τιπς για να τρώτε ευκολότερα τα λαχανικά

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Τα λαχανικά αποτελούν μια μεγάλη ομάδα τροφών. Είναι πηγές θρεπτικών και πολύτιμων για τον οργανισμό ουσιών και η κατανάλωση τους σε καθημερινή βάση κρίνεται απαραίτητη από τους διατροφολόγους. Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις των ανθρώπων που τα αποφεύγουν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει από την παιδική τους ακόμα ηλικία, διότι δεν τα συνήθισαν ή να είναι ένας τρόπος διατροφής που υιοθέτησαν αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. Και όταν λέμε λαχανικά, δεν αναφερόμαστε μόνο στο μαρούλι ή την πιπεριά, καθώς η ποικιλία στην παραγωγή είναι τεράστια. Οι ειδικοί υποστηρίζουν μάλιστα, πως η κατανάλωση λαχανικών συμβάλλει στην απώλεια σωματικού βάρους ευκολότερα. Αν όμως τα αντιπαθείτε, υπάρχουν μικρά κόλπα που θα τα εντάξουν στο πιάτο σας, χωρίς να το καταλάβετε. Το να αγοράσετε φρέσκα λαχανικά είναι το πρώτο βήμα, για να αρχίσετε να τρώτε πιο υγιεινά, όμως συνήθως αυτά παραμένουν μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους του ψυγείου και μένουν εκεί ξεχασμένα, μέχρι να χαλάσουν. Ενα τρικ είναι να τα πλένετε αμέσως μετά την αγορά, να τα κόψετε σε μικρά κομμάτια και να τα φυλάξετε σε διαφορετικό τάπερ ανάλογα με το είδος, ώστε μόλις τα χρειαστείτε για κάποια συνταγή να είναι έτοιμα για μαγείρεμα.

Θέλετε να απολαύσετε ένα γευστικό πιάτο και λαχταράτε το τυρί και το μπέικον; Νόστιμα σίγουρα αλλά οι θερμίδες τους πολλές και περιττές στην περίπτωση που επιθυμείτε να διατηρήσετε μια καλλίγραμμη σιλουέτα. Αντικαταστήστε τέτοιου είδους τόπινγκς με πουρέ λαχανικών.

Κρύψτε τα σε αναπάντεχα σημεία και φυσικά δεν εννοούμε σε σημεία του σπιτιού, αλλά σε τροφές, όπως τα μάφινς ή τα κάπκεϊκς, καθώς η σαλάτα δεν είναι ο μόνος τρόπος να καταναλωθούν. Μειώστε την πρόσληψη υδατανθράκων καθημερινά αντικαθιστώντας μια ποσότητα από το ρύζι ή τα ζυμαρικά σας με λαχανικά, όπως τα φασόλια ή οι πιπεριές. Μαγειρέψτε τα κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο για να μην βαριέστε τη γεύση τους.

Προσθέστε πουρέ από φασόλια ή ρεβίθια στο πιάτο με τη βρώμη σας για να αυξήσετε την ποσότητα της πρωτεΐνης και των φυτικών ινών που προσλαμβάνετε.

Τολμήστε να αντικαταστήσετε τη βρώμη με λιωμένο κουνουπίδι, το οποίο έχει λιγότερη ποσότητα θερμίδων και υδατανθράκων. Είναι από τη φύση του γλυκό και ταιριάζει απίθανα με λιωμένη μπανάνα, κομμάτια από φρέσκα φρούτα και σιρόπι σφενδάμου.

Κάντε τα λαχανικά το πιο νόστιμο σνακ της ημέρας σας. Αντικαταστήστε τα μπισκότα που τρώγατε μέχρι τώρα κάθε απόγευμα με λωρίδες καρότου βουτηγμένες σε χούμους ή με ψητούς κύβους γλυκοπατάτας ή βούτυρο αμυγδάλου και στικ από σέλερι ή τσιπς καρότου. bovary

