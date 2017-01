Συνελήφθησαν οι κλέφτες που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

17 υπόπτους συνέλαβαν οι γαλλικές αρχές για την ένοπλη ληστεία στη σουίτα της Κιμ Καρντάσιαν τον Οκτώβριο στο Παρίσι. Οι γαλλικές αρχές είχαν αναφέρει πως τουλάχιστον δύο ένοπλοι ντυμένοι αστυνομικοί είχαν κλέψει την Αμερικανίδα Κιμ Καρντάσιαν υπό την απειλή όπλου. Οι ένοπλοι που μπήκαν στη σουίτα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι την είχαν δέσει και την είχαν κλειδώσει στο μπάνιο. Το έσκασαν έχοντας αρπάξει κοσμήματα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση που πραγματοποιείται υπό τη διεύθυνση της Ταξιαρχίας Δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος (BRB) του Παρισιού, ταυτόχρονα στην περιοχή του Παρισιού και στη νότια Γαλλία είναι το αποτέλεσμα ερευνών εβδομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων αναλύθηκαν δείγματα DNA που βρέθηκαν στο σημείο. «Ένα από τα ίχνη ανήκει σε άτομο γνωστό στην αστυνομία για ληστείες και αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, το οποίο θεωρείται μέγας κακοποιός», σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Σύμφωνα με το Europe 1 και το RTL Radio, ορισμένες από τις συλλήψεις έγιναν μετά τα δείγματα DNA που βρέθηκαν στο σημείο της ληστείας. Το RTL μετέδωσε ότι οι δράστες ορισμένοι από τους οποίους είχαν μεταμφιεστεί σε αστυνομικούς και είχαν φθάσει και αναχωρήσει από το σημείο με μηχανές ή πεζοί, πήραν ένα δακτυλίδι αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ και μια μπιζουτιέρα με κοσμήματα 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αστυνομική πηγή στο Παρίσι δήλωσε στο Reuters τον Οκτώβριο ότι πέντε δράστες που φορούσαν μάσκες και ρούχα με διακριτικά της αστυνομίας εισέβαλαν γύρω στις 03.00 στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε η Καρντάσιαν τις ημέρες που είχε ταξιδέψει στην γαλλική πρωτεύουσα για να παραστεί στην Εβδομάδα Μόδας. Ο νεότερος συλληφθείς γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1994 και ο μεγαλύτερος είναι 72 ετών. Τα άτομα αυτά «είναι σχεδόν όλα γνωστά για σοβαρές ληστείες», πρόσθεσε αστυνομική πηγή διευκρινίζοντας ότι τρεις γυναίκες περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Οι ύποπτοι μπορεί να κρατηθούν έως 96 ώρες στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για «ένοπλη ληστεία από συμμορία», «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» και «κράτηση» του θύματος. Κατά τη διαφυγή τους, οι κακοποιοί έχασαν ένα περιδέραιο με διαμάντια, αξίας περίπου 30.000 ευρώ, που ανήκε στην Καρντάσιαν. Το κόσμημα μάζεψε μια περαστική από δρόμο κοντά στην κατοικία που νοίκιαζε η σταρ, μερικές ώρες μετά τη ληστεία και το παρέδωσε στην αστυνομία. Η 36χρονη μητέρα δύο παιδιών, που είναι παντρεμένη με τον ράπερ Kanye West, είχε δηλώσει πως φοβήθηκε ότι θα τη σκότωναν οι ληστές. Βρισκόταν στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας με τη μητέρα της Kris Jenner και την αδερφή της Kendall Jenner. Ο άνδρας της, ο Kanye West βρισκόταν στη σκηνή του Meadows Music and Arts Festival στη Νέα Υόρκη τη στιγμή της ληστείας και ολοκλήρωσε απότομα τη συναυλία. «Λυπάμαι, υπάρχει έκτακτη οικογενειακή ανάγκη και πρέπει να σταματήσω το σόου», είχε αναφέρει από τη σκηνή. iefimerida

