Ο ΧΟΣ Γρεβενών συγχαίρει τους αθλητές του Τσιτσέλη Στεφανία και Καράτζια Γεώργιο

Ιανουάριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για άλλη μια φορά πρωτοπόρος ο Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Γρεβενών με τους αθλητές του Τσιτσέλη Στεφανία και Καράτζια Γεώργιο οι οποίοι διέπρεψαν στο Χ/Κ Πηλίου το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017, ολοκληρώνοντας με μεγάλη επιτυχία τα κριτήρια επιλογής των αθλητών/τριών για τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Ημέρες 2017 (EYOF). Ένα μεγάλο Μπράβο στα παιδιά του Χ.Ο.Σ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ και στον προπονητή τους Πρώιο Ευάγγελο.



Κριτήρια EYOF 2017 (αρχείο PDF)





