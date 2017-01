Ο κΑΙΡός: Επιμένει ο χιονιάς – Τρεις νεκροί…

Ιανουάριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η θερμοκρασία στα Γρεβενά στις 05:23 ήταν στους -12.7 °C Τεράστια προβλήματα σε όλη τη χώρα και τρεις νεκρούς αφήνει πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Ελλάδα και εξακολουθεί να πλήττει με παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες. Η πρόγνωση της ΕΜΥ δείχνει ότι ο χιονιάς, οι πολικές θερμοκρασίες και οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα επιμείνουν μέχρι την Τρίτη ή την Τετάρτη. Μάλιστα ειδικά για σήμερα Δευτέρα, οι χιονοπτώσεις σε Σποράδες, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη θα είναι πυκνές. Το weather.gr προβλέπει για τα Γρεβενά: (Κάντε κλικ για μεγέθυνση)





Για την Δεσκάτη:



Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ Μακεδονία, Θράκη Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κυρίως στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη.

Άνεμοι: Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το βράδυ έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στον Θερμαϊκό πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -12 έως -1 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις και στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές χιονόνερο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -4 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές χιονοπτώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στα ανατολικά και νότια θα ενταθούν. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων τη νύχτα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -5 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές χιονοπτώσεις και βροχές ή χιονόνερο στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με παροδικές χιονοπτώσεις. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές η χιονόνερο, χιονιά στα ορεινά – ημιορεινά και τη νύχτα πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 6 με 8 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες κυρίως από το βράδυ, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά του νομού και από τη νύχτα και στην πόλη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -7 έως -3 βαθμούς Κελσίου. Τρεις νεκροί σε Ναυπακτία, Ευρυτανία και Ροδόπη Ο χιονιάς που πλήττει την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες άφησε το στίγμα του με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.Και αυτό διότι εξαιτίας του δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ενας 77χρονος που είχε χαθεί στα Πιτσιναίικα της ορεινής Ναυπακτίας αν και εντοπίστηκε ζωντανός, κατέληξε αργότερα, πιθανότατα από υποθερμία, ενώ μία ηλικιωμένη στην Κομοτηνή πέθανε λόγω των αναθυμιάσεων από το μαγκάλι που είχε ανάψει για να ζεσταθεί καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ο φονικός χιονιάς είχε ως αποτέλεσμα να ξεψυχήσει ένας 58χρονος δημοτικός υπάλληλος στο Καρπενήσι, , την ώρα που καθάριζε από το πυκνό χιόνι το οδικό δίκτυο της περιοχής, με το εκχιονιστικό μηχάνημα του δήμου που χειριζόταν. Ο άτυχος υπάλληλος είχε ξεκινήσει στις 7 το πρωί του Σαββάτου το δρομολόγιό του με κατεύθυνση προς την Δομνίστα, αλλά δύο ώρες αργότερα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον ενημέρωσε ότι ένιωθε πόνους στην πλάτη. Εκείνος του ζήτησε να σταματήσει τη δουλειά και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ομως, το ασθενοφόρο δεν πρόλαβε να φτάσει και πρόλαβε στον δρόμο τον 58χρονο, ο οποίος μεταφερόταν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο Καρπενησίου. Ώσπου να φτάσουν, ο άτυχος δημοτικός υπάλληλος είχε ξεψυχήσει.



