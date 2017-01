Οι μεγάλες προκλήσεις του 2017 για την Κύπρο

Ιανουάριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Άρθρο Προέδρου ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ στην Κυριακάτικη «Σημερινή» Η χρονιά που πέρασε σημάδεψε την πατρίδα μας με σημαντικά γεγονότα, κυριότερα των οποίων ήταν η έξοδος της χώρας μας από το μνημόνιο, η εντατική διεργασία για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, η ολοκλήρωση του τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων για εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και η εμβάθυνση των στρατηγικών συνεργασιών της με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.



Η νέα χρονιά, που μόλις μπήκε, προβλέπεται να εξελιχθεί αναλόγως κάποιων σοβαρών εξωγενών εξελίξεων, αλλά πρωτίστως σημαντικών ενδογενών παραγόντων που θα καθοριστούν από εμάς τους ιδίους. Το διεθνές σκηνικό προβλέπεται να διαμορφωθεί ανάλογα με τη στάση που θα υιοθετήσει η νέα διακυβέρνηση των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας. Τυχόν όξυνση του ψυχροπολεμικού κλίματος που καλλιεργήθηκε από τη διακυβέρνηση Ομπάμα θα επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, θα εντείνει τις φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δυσχεράνει την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του Iσλαμικού Kράτους και του μεταναστευτικού και θα συντηρήσει την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή της γειτνιάζουσας Εγγύς Ανατολής. Στο εσωτερικό, δεσπόζοντα ρόλο στη διαμόρφωση του σκηνικού θα έχουν οι εξελίξεις στο Kυπριακό, ανεξαρτήτως του ποιες θα είναι αυτές. Οι προκλητικοί, αλλοπρόσαλλοι και μειοδοτικοί χειρισμοί του Προέδρου Αναστασιάδη, σε συνδυασμό με τις βεβιασμένες εκβιαστικές παρεμβάσεις των Αμερικανών, έχουν επιφέρει οξεία πόλωση και πρωτοφανή αντιπαράθεση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, η οποία προβλέπεται να ενταθεί κατά το τρέχον έτος. Αν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών και συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, τότε η πόλωση θα ενταθεί σταδιακά ενόψει προεδρικών εκλογών και θα κορυφωθεί τον Φεβρουάριο του 2018. Αν επέλθει συμφωνία, αλλά αυτή απορριφθεί στο δημοψήφισμα, τότε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, αφού οι ούτω καλούμενοι απορριπτικοί αναμένεται να συνεργαστούν για ανάδειξη προέδρου. Αν, ο μη γένοιτο, επέλθει συμφωνία και αυτή εγκριθεί σε δημοψήφισμα, τότε το σκηνικό δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί, αφού θα μπούμε σε αχαρτογράφητα νερά. Εφόσον, με τη βοήθεια του Θεού, δεν τελεσφορήσει η τρέχουσα προσπάθεια ξεπουλήματος της πατρίδας μας, τότε διαφαίνεται πεδίον δόξης λαμπρόν. Η αξιοποίησή του εξαρτάται από 3 βασικούς παράγοντες. Πρώτον, τον επανακαθορισμό του οράματός μας για την Κύπρο και την απαγκίστρωσή μας από την παρανοϊκή, ρατσιστική, θνησιγενή, αγγλοτουρκικής προέλευσης Δι-Κοινοτική Δι-ζωνική Ομοσπονδία. Δεύτερον, την αποτελεσματική διαχείριση του θείου δώρου των υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής και τη σύμπηξη στρατηγικής περιφερειακής συμμαχίας ενεργειακής ασφάλειας με αυτές. Τρίτον, την εξάρθρωση του παλαιοκομματικού κατεστημένου που τρέφει τη διαφθορά και οδηγεί τον λαό στη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη δυστυχία και τη μιζέρια. Είναι ξεκάθαρο ότι το μέλλον βρίσκεται στα χέρια μας. Όλων μαζί αλλά και του καθενός ξεχωριστά. Η ψήφος μας πρωτίστως στο πιθανό δημοψήφισμα αλλά και στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα καθορίσει το μέλλον μας. Επιτέλους, πρέπει πηγαίνοντας στην κάλπη να θέτουμε πάνω από όλα το κοινό καλό. Επιβάλλεται να αναδείξουμε ηγέτες ενάρετους, τίμιους, φιλόπατρεις και ικανούς που να είναι άξιοι απόγονοι των Αγίων, των Εθνομαρτύρων και Φιλοσόφων που πρόσφερε το γένος μας στην ανθρωπότητα και όχι υποτελείς στα ξένα συμφέροντα και τα ανθρώπινα πάθη τους. Για να το καταφέρουμε, πρέπει οι ίδιοι να μετανοήσουμε. Να βάλουμε τον Θεό, τον συνάνθρωπο, την οικογένεια και την πατρίδα μας πάνω από εμάς. Να αντιληφθούμε τα λάθη που κάναμε για τόσα χρόνια, ψηφίζοντας με βάση είτε το προσωπικό συμφέρον είτε τις εγωιστικές ιδεολογικές αγκυλώσεις μας. Τότε, είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε. Όπως τα κατάφεραν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.



AΘΩΣ ΚΟΙΡΑΝΙΔΗΣ

Πρόεδρος ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ

