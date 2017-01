Ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις -Υποχρεωτική η αποδοχή της κάρτας για τα μαγαζιά

Ιανουάριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόστιμα στα μαγαζιά αν δεν δεχθούν κάρτες



Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017. Η‭ ΕΣΕΕ ενημερώνει για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017, τον καθορισμό της πρώτης Κυριακής των εκπτώσεων και τη νέα υποχρέωση των εμπορικών καταστημάτων για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.



Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2017 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική προβολή ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική προβολή, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης σε κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων οι κυρώσεις είναι αυστηρές για τους παραβάτες. Γενικά, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο‭ ‬ περιφερειάρχης όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017.



Πρόστιμα στα μαγαζιά αν δεν δεχθούν κάρτες Από φέτος με τον ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016) καθιερώνεται και η υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σε ορισμένους κλάδους αρχικά και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ, καθώς και η προθεσμία συμμόρφωσής τους (των υπόχρεων), οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.#Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται το πλαίσιο για την υποχρέωση ενημέρωσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων, αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και καθορίζεται το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες Αρχές στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 66 του ίδιου νόμο‭υ 4446/2016 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της#πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο καθώς και ότι σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ. iefimerida

