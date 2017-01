Νεκρός ο Ρώσος πρόξενος στην Αθήνα – Τον βρήκαν στο διαμέρισμά του

Ιανουάριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νεκρός στο διαμέρισμά του, στην Ηρώδου Αττικού 7, βρέθηκε ο Ρώσος πρόξενος στην Αθήνα, Αντρέι Μαλανίν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διπλωμάτης δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλη μέρα και τον αναζητούσαν οι συνεργάτες του. Αφού πήγαν σπίτι του και δεν είχαν πάλι καμία απάντηση, ειδοποίησαν την Αστυνομία και εισήλθαν στο διαμέρισμα.



Εκεί βρήκαν νεκρό τον 55χρονο, ενώ τα κλειδιά του σπιτιού ήταν πίσω από την πόρτα, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι ήταν κανονικά κλειδωμένο, ενώ ο 55χρονος δεν φέρει ίσχνη εγκληματικής ενέργειας. Πηγές της ρωσικής πρεσβείας ανέφεραν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πως ο θάνατος του πρόξενου οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, αναμένεται το πόρισμα ιατροδικαστή Ο πρόξενος βρέθηκε στις 17.45′ το απόγευμα. Ενώ στο διαμέρισμά του έχει μεταβεί και κλιμάκιο του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του. Αναμένεται η εξέταση από ιατροδικαστή Σύμφωνα με ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη, η ρωσική πλευρά είναι βέβαιη ότι δεν υπάρχει κάτι ύποπτο πίσω από τον θάνατο του Ρώσου πρόξενου στην Αθήνα, καθώς και ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Μάλιστα, ο Ρώσος διπλωμάτης ανέφερε ότι ο πρόξενος ήταν νεκρός από την Κυριακή το βράδυ.



imerisia

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 9th, 2017 at 23:11 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.