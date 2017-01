Καθηγητής πανεπιστημίου εξηγεί γιατί το σκουφάκι δεν σε προστατεύει από το κρύο

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Το χειμώνα είναι λογικό να προσαρμόζεται την γκαρνταρόμπα σας ρούχα και αξεσουάρ – στις χαμηλές θερμοκρασίες, τη βροχή, το χιόνι και τον αέρα, ώστε να προστατευτείτε από οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας αλλά και την εικόνα σας. Ανάμεσα στα items της χειμερινής σας συλλογής βρίσκεται σίγουρα ένα σκουφάκι. Με φούντες ή πομ – πομ, πλεκτό ή όχι, αυτό το αξεσουάρ το έχετε αγαπήσει γιατί πιστεύετε ότι σας χαρίζει ζεστασιά, ενώ διατηρεί και τα μαλλιά σας στη θέση τους. Μήπως όμως τελικά η παραπάνω άποψη αποτελεί απλά ένα μύθο; Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Michigan, Αντριου Μέιναρντ, υποστηρίζει ότι η ποσότητα της θερμοκρασίας που χάνεται είναι ανάλογη της έκτασης του δέρματος που είναι εκτεθειμένο στο κρύο και όχι του σημείου του σώματος. Το κεφάλι αποτελεί το 10% του σώματός, άρα η απώλεια θερμοκρασίας από αυτό το σημείο είναι εξίσου 10%, κάτι που καταρρίπτει τον κανόνα του 70% – ότι δηλαδή αυτό το ποσοστό θερμότητας του σώματός μας βγαίνει από το κεφάλι μας. Το πόσο κρυώνετε ή όχι εξαρτάται από τα υπόλοιπα ρούχα που φοράτε. Αν ήσασταν με καλοκαιρινά ρούχα και σκουφάκι ή χωρίς ρούχα, παρά μόνο με το σκουφάκι, προφανώς θα κρυώνατε. Από την άλλη, αν βγείτε έξω με το παλτό, τα γάντια και το κασκόλ, δεν θα κρυώσετε. bovary

