Κάνε το σπίτι σου χουχουλιάρικο με 5 κινήσεις

Ιανουάριος 9th, 2017

Η παράδοση των βραδινών εξόδων μέχρι πρωίας ως τρόπος χαλάρωσης και διασκέδασης φαίνεται ότι αρχίζει να αποτελεί παρελθόν. Στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται κανείς για να περάσει καλά και να απολαύσει λίγες ώρες με καλή παρέα είναι να μείνει στο σπίτι και να φτιάξει την ιδανική ατμόσφαιρα με μουσική, ζεστό τσάι και χουχουλιάρικα υφάσματα. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το wellandgood.com το νέο τρεντ ακούει στο όνομα «nesting» και έχει να κάνει με την αφιέρωση χρόνου στον ίδιο μας τον εαυτό, παρά σε κοινωνικές εκδηλώσεις και συναναστροφές. Μάλιστα το ποσοστό αναζήτησης τρόπων ευεξίας και προσωπικής υγείας και ευτυχίας σε βάσεις όπως το Pinterest άγγιξε το 121%. Οι άνθρωποι θέτουν σε προτεραιότητα τη δική τους άνεση καθώς και τον ποιοτικότερο χρόνο με φίλους. Αν ανήκετε και εσείς σε αυτήν την κατηγορία, έχετε βαρεθεί ή κουραστεί με τα ξενύχτια, τότε οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να διακοσμήσετε με κόζι και κομψό τρόπο το σπίτι σας. Το ζεν σαλόνι Είτε πρόκειται να περάσετε μια σόλο βραδιά στο σαλόνι σας είτε έχετε καλέσει τους φίλους σας για φαγητό και κους κους, ο χώρος του σαλονιού πρέπει να είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να συμβάλλει στη χαλάρωση. Αρχής γενομένης από το φωτισμό, διατηρήστε τον χαμηλό για να μην κουράζει τα μάτια ή προκαλεί εκνευρισμό. Εκτός από τον κλασικό καναπέ και την πολυθρόνα, καλό θα ήταν να φροντίσετε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας περισσότερες αναπαυτικές επιλογές όπως ένα πουφ ή ένα μαλακό γούνινο χαλί, ακόμα και μεγάλα μαξιλάρια. Το μπάνιο – Πολυτέλεια και στιλ στον πιο προσωπικό χώρο Πέρα από το λειτουργικό του χαρακτήρα για τις καθημερινές σας ανάγκες, το μπάνιο είναι αυτό στο οποίο μπορείτε να αφεθείτε και να απολαύσετε στιγμές αναζωογόνησης, όπως ακριβώς σε ένα σπα. Η διακόσμηση παίζει και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο. Επενδύστε σε ξύλινα βοηθητικά έπιπλα που φέρνουν την αίσθηση της γαλήνης στο χώρο, όπως κάθε φυσικό υλικό. Διώξτε την αρνητική ενέργεια τοποθετώντας γύρω από τη μπανιέρα φυτά, που θα «καθαρίσουν» την ατμόσφαιρα. Τα κεριά και δη τα αρωματικά βοηθούν επίσης στην ηρεμία και την ισορροπία των αισθήσεων. Μινιμαλισμός στην κρεβατοκάμαρα Αν θέλετε πραγματικά να ξεφύγετε από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και αναζητάτε έναν επίγειο παράδεισο που θα σας προσφέρει την απόλυτη ηρεμία και ανακούφιση, τότε η μίνιμαλ διακόσμηση είναι το στοιχείο που πρέπει να υιοθετήσετε στο υπνοδωμάτιο σας. Τοποθετήστε μέσα σε αυτόν το χώρο τα άκρως απαραίτητα έπιπλα και αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε, ότι έχετε δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον με τη ζεστασιά που του αρμόζει. Πώς; Ενα μαλακό χαλί από μαλλί ή στο πάτωμα, ένα φυτό εσωτερικού χώρου δίπλα από το κρεβάτι σας που θα σας εμπνέει και θα σας γεμίζει θετική ενέργεια και μια μάλλινη κουβέρτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το design στην κουζίνα Σας αρέσει να ασχολείστε μαγειρική ακόμα κι αν ο χρόνος σας καθημερινά είναι πολύ περιορισμένος; Τότε, αυτό το σημείο του σπιτιού πρέπει να ανανεωθεί και να προσαρμοστεί, ώστε να γίνει ακόμα πιο οικείος και κόζι για τις ώρες που περνάτε σε αυτόν. Το design έχει καθοριστική επίδραση στην ψυχολογία σας. Ενα κεντρικό μπαρ με καρέκλες γύρω από αυτό είναι μια υπέροχη ιδέα για να καλέσετε φίλους και να γευματίσετε σε αυτό ή να περάσετε από κοινού το χρόνο σας εκεί, χωρίς να τους φανεί βαρετό. Μπορείτε επίσης να δημιουργήστε μια στιλάτη γωνιά όπου θα φυλάξετε τα βιβλία μαγειρικής. Ο προθάλαμος του σπιτιού «ντύνεται» με αγαπημένα σας πράγματα Ενώ πρόκειται για ένα σημείο του σπιτιού που τυπικά υποδέχεται τους καλεσμένους σας, το χολ μπορεί να «ντυθεί» με πράγματα που σας είναι αγαπημένα και αντανακλούν την προσωπικότητα σας, ενώ παράλληλα σας δημιουργούν το αίσθημα της χαράς και της ευχαρίστησης κάθε φορά που εισέρχεστε και τα αντικρίζεται. bovary

