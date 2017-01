Εχεις νεύρα κρόσσια; – 5 τρικ για να ηρεμήσεις σε λίγα λεπτά

Ιανουάριος 9th, 2017 by Σταματίνα

«Αφησε με γιατί έχω τα νεύρα μου!», μια φράση που είναι τόσο κοινή και τόσο κομμάτι της καθημερινότητας σας. Φυσικά, τα συγκεκριμένα λόγια εκφράζονται υπό τις συνθήκες εκείνες που σας προκαλούν μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να βγείτε εκτός εαυτού. Το στρες της καθημερινότητας, μια διαφωνία με κάποιον συνάδελφο, μια προσωπική σας αποτυχία και άλλοι παράγοντες, λειτουργούν ως ερεθίσματα που αλλάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά σας και δημιουργούν εκνευρισμό. Πριν όμως μιλήσετε για τα νεύρα σας, έχετε «ακούσει» και δει τα προειδοποιητικά συμπτώματα. Οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται, τα χέρια τρέμουν και μια γενικότερη δυσφορία χαλάει τη μέρα σας. Αν αισθάνεστε ότι αδυνατείτε να διαχειριστείτε την όλη κατάσταση, που όμως γίνεται ολοένα και πιο ενοχλητική, διαβάστε τις παρακάτω πέντε συμβουλές που θα σας φανούν χρήσιμες. Και όχι, δεν πρόκειται για ασκήσεις γιόγκα! Αναπνεύστε από το ένα ρουθούνι Αυτή είναι μια παλιά τεχνική χαλάρωσης, που καθαρίζει τα ενεργειακά κανάλια. Καθίστε άνετα στον καναπέ σας με την πλάτη ίσια και τους ώμους προς τα πίσω. Κλείστε το αριστερό σας ρουθούνι με τον αριστερό δείκτη του χεριού σας και το μεσαίο δάχτυλο. Αναπνεύστε βαθιά από το δεξί ρουθούνι. Κλείστε το δεξί ρουθούνι και εκπνεύστε από το αριστερό. Επαναλάβετε για τρία λεπτά και η κακή ενέργεια θα εξαφανιστεί. Φτιάξτε ζεστό πράσινο τσάι Το πράσινο τσάι περιέχει ένα αμινοξύ, το L-Theanine, που βοηθάει να μειώσετε το στρες και το άγχος, ενώ αυξάνει τα συναισθήματα που προκαλούν ηρεμία. Μετρήστε αντίστροφα Μπορεί να μοιάζει λίγο παιδικό ή εύκολο, αλλά σίγουρα είναι ιδανικότερη λύση από το να σκέφτεστε το μίτινγκ που έχετε με τον εργοδότη σας. Απασχολείστε το μυαλό λοιπόν με την αριθμητική! Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική Αν η Μπιγιόνσε σας φτιάχνει τη διάθεση, τότε δώστε της αυτήν την ευκαιρία κάθε φορά που σας πιάνουν τα νεύρα σας. Δημιουργήστε τις δικές σας playlists, με εναλλαγές στα μουσικά κομμάτια που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε γαλήνη και ηρεμία, όπως και χαρά. Σκεφτείτε θετικά Λέγεται, πως όταν κανείς σκέφτεται θετικά, τότε το σύμπαν συνωμοτεί για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Αυτή η τεχνική είναι θαυματουργή και στην ψυχολογία σας και μπορείτε να την εφαρμόσετε ακόμα και με έναν ψίθυρο στον εαυτό σας, στις περιπτώσεις που βρίσκεστε ανάμεσα σε κόσμο. Για τις ώρες που είστε στο σπίτι, αφιερώστε λίγο χρόνο για να χαλαρώσετε και να αυξήσετε την αυτοπεποίθηση σας, κοιτάζοντας τον εαυτό σας στον καθρέφτη και λέγοντας δυνατά ότι θα πετύχετε το στόχο σας. bovary.gr

loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 9th, 2017 at 18:39 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.