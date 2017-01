Αρειος Πάγος: Οριστική και αμετάκλητη καταδίκη για τον Αρτέμη Σώρρα -«Εφαγε» 45.000 ευρώ από τον κουμπάρο του

Ιανουάριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επικύρωσε ο Αρειος Πάγος την καταδίκη του Αρτέμη Σώρρα και της συζύγου του για απόπειρα εκβίασης, συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση του δικηγόρου και κουμπάρου τους από το Τριμελές Εφετείο Πατρών. Το δικαστήριο επέβαλλε ποινή φυλάκισης 28 μηνών στον Αρτέμη Σώρρα και ποινή φυλάκισης 24 μηνών στη σύζυγό του. Σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση, το ζεύγος Σώρρα είχε αναλάβει να πουλήσει ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW του δικηγόρου και κουμπάρου του, ωστόσο ενώ το αυτοκίνητο πωλήθηκε ο κουμπάρος δεν πήρε ποτέ το αντίτιμο που ανέρχονταν στις 45.000 ευρώ. Το ζεύγος απειλούσε συνεχώς τον δικηγόρο με εξώδικα ενώ είχαν υποβάλλει και πειθαρχική καταγγελία εις βάρος του, στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών.



Σκοπός των απειλών, κ.λπ. του ζεύγους, όπως καταγράφεται στην δικαστική απόφαση, ήταν να απέχει ο δικηγόρος «από οποιανδήποτε διεκδίκηση του μη καταβληθέντος σε αυτόν αντιτίμου της πώλησης του οχήματος του και φοβούμενος τον διασυρμό και τον κίνδυνο από την προβολή των μυθευμάτων και των ψευδών περί απιστίας απειλών τους, για το με προέχουσα κοινωνική προφορά λειτουργήματος του, να μην στραφεί σε βάρος τους, έτσι ώστε να καρπωθούν αυτοί το ποσό με αντίστοιχη ζημιά στην περιουσία του δικηγόρου».

Τελικά, από το Τριμελές Εφετείο Πατρών το ζεύγος Σώρρα καταδικάστηκε με τις εν λόγω ποινές και ο Άρειος Πάγος για τυπικούς λόγους απέρριψε την αίτησή τους με την οποία ζητούσαν να αναιρεθεί η καταδικαστική γι΄ αυτούς απόφαση του Εφετείου.

