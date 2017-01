10 χρυσοί κανόνες των Σουηδών για να ζούμε καλύτερα και περισσότερο

Ιανουάριος 8th, 2017 by Σταματίνα

«Εγώ αποφασίζω πώς θέλω να ζήσω και να γεράσω», πάνω σε αυτό τον κανόνα στηρίζει το βιβλίο του ο Σουηδός γιατρός Bertil Marklund που μεταφράζεται πια σε όλες τις γλώσσες. Και πράγματι, αν αποφασίσουμε να ζήσουμε καλύτερα το 2017 οι εν λόγω χρυσοί κανόνες του Σουηδού επιστήμονα θα μας χρησιμεύσουν. Δεν βασίζεται σε τρελές αρχές, τύπου πιείτε χυμό κάλε κάθε πρωί ή κάντε διαλογισμό μόλις ξυπνήσετε, αλλά σε απλές και υγιείς συνήθειες που θα καλυτερέψουν τη ζωή μας και θα βάλουν καλές βάσεις για …αργότερα.

Στο βιβλίο του «Ζείστε καλύτερα και, κυρίως, περισσότερο» ο γιατρός Marklund γράφει ότι «η επιρροή της κληρονομικότητας για τη διάρκεια της ζωής είναι μόνο το 25%, ενώ ο τρόπος ζωής καθορίζει το υπόλοιπο 75%». Στις εκατό σελίδες του βιβλίου του, ο γιατρός βασίζεται στην εμπειρία του ως ερευνητή στη Σουηδία αλλά και σε πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία. Κανόνας 1: Αθληθείτε, κάντε ο,τιδήποτε

Με άλλα λόγια, κινηθείτε. Η σωματική άσκηση ελαττώνει το στρες, μας προστατεύει και βοηθάει το μυαλό να λύνει προβλήματα. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει κάποιος γυμναστική ή σπορ πέντε φορές την εβδομάδα. Αρκεί να βρεθεί το σπορ ή η δραστηριότητα που ταιριάζει στον καθένα και να την ασκεί συχνά. Μείνετε όρθιοι και όχι καθιστοί, περπατήστε όσο περισσότερο μπορείτε, ανεβείτε σκάλες και όχι από το ασανσέρ… Κανόνας 2: Πάρτε χρόνο για τον εαυτό σας

Ο γιατρός θυμίζει ότι «οι αντιδράσεις του στρες είναι απαραίτητες για την επιβίωσή μας και παραμένουν θετικές». Αρκεί να ξέρουμε να τις ελέγξουμε, να μην τις αφήσουμε να μας βυθίσουν και να τις απομακρύνουμε. Για να το πετύχουμε πρέπει να μειώσουμε τις απαιτήσεις, να κινούμαστε όσο περισσότερο γίνεται, να αφηνόμαστε και να μάθουμε να αναπνέουμε. Ας γίνουμε για λίγο ένας Δαλάι Λάμα. Ας σταματήσουμε να εκνευριζόμαστε γιατί αλλιώς τα πράγματα θα επιδεινωθούν για εμάς τους ίδιους.

Κανόνας 3: Καλός ύπνος, αλλά όχι πολύς

Ο ύπνος επιτρέπει προφανώς στο σώμα να αναπαυθεί. Όταν κάποιος κοιμάται λίγο ή άσχημα, αυτό κουράζει περισσότερο, εξασθενεί το αμυντικό μας σύστημα και προετοιμάζει το έδαφος για παχυσαρκία και άλλες ασθένειες. Είναι λοιπόν καθοριστικό να εξασφαλίσουμε μια καλή υγιεινή ύπνου, υιοθετώντας τις σωστές συνήθειες καθημερινά. Κανόνας 4: Πάρτε ήλιο, αλλά με μέτρο

Εκτός από τη διατροφή (λιπαρά ψάρια ή αυγά) και η έκθεση στον ήλιο μας χαρίζει την απαραίτητη βιταμίνη D, απαραίτητη για το σώμα, αλλά και για την λειτουργία του νευρικού συστήματος, για την ισχυροποίηση του σκελετού και για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η βιταμίνη D μας προστατεύει από διάφορες ασθένειες: από τον καρκίνο, τον διαβήτη, την κατάθλιψη, τις ιώσεις, την ψωρίαση, την σκλήρυνση κατά πλάκας…Ωστόσο η υπερέκθεση στον ήλιο ευνοεί την γήρανση του δέρματος και τον καρκίνο. Κανόνας 5: Φάτε υγιεινά, φάτε σωστά

Ο γιατρός Marklund είναι κατηγορηματικός: «Αν κάποιος τρώει σωστά, έχει όλες τις πιθανότητες για να ζήσει περισσότερο και με καλύτερη υγεία», γράφει στο βιβλίο του. Είναι περιττό για κάποιον να αλλάξει όλες τις συνήθειές του ή να οργανώνει σχολαστικά το μενού της εβδομάδας. Το σωστό είναι να τρώει απ’όλα, με μέτρο και σε μικρές ποσότητες. Είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα με ζάχαρη και λιπαρά, να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος και αλλαντικών και να τρώμε περισσότερες φυτικές πρωτείνες. Κανόνας 6: Να πίνουμε νερό και …καφέ

Η ενυδάτωση είναι ουσιαστική για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Ο γιατρός θυμίζει ότι το σώμα μας αποτελείται κατά 60% από νερό και ότι χάνει σε καθημερινή βάση ως ενάμιση λίτρο υγρά, ανάλογα με τη δραστηριότητα του καθενός. Όταν δεν ενυδατώνεται σωστά, τότε οι αρνητικές συνέπειες δεν αργούν να εμφανιστούν και είναι τόσο σωματικές όσο και ψυχικές.

Ο καφές που άδικα θεωρήθηκε βλαβερός, μπορεί να είναι ένα ατού για την υγεία, χάρη στα αντιοξειδωτικά και στην καφείνη του περιέχει. Σύμφωνα με πολλές έρευνες που μεταφέρει στο βιβλίο του ο Σουηδός γιατρός, ο μαύρος καφές μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, Αλτσχάιμερ ή Πάρκινσον. Ο γιατρός υπενθυμίζει ότι η Σουηδία είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε κατανάλωση καφέ. Πρέπει να τον καταναλώνουμε με μέτρο, φυσικά, 3-4 φλυτζάνια την ημέρα,το πολύ.

Κανόνας 7: Ελεγχος του βάρους

Ολοι το γνωρίζουν ότι το υπερβολικό βάρος εκθέτει τον άνθρωπο σε καρδιακά προβλήματα και διαβήτη. Ο Σουηδός γιατρός, ωστόσο, επιμένει ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτα να κάνει κάποιος επαναλαμβανόμενες δίαιτες. Είναι απαραίτητο να ελέγχει κάποιος το βάρος του, να τρώει αργά, να μην βάζει δύο φορές στο πιάτο του και να επιλέγει σωστά τα τρόφιμα που καταναλώνει. Κανόνας 8: Φροντίστε τα δόντια σας

Η στοματική υγιεινή επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος, επισημαίνει ο γιατρός Marklund. Ένα ούλο που ματώνει αποτελεί ένα καμπανάκι. Πρέπει κάποιος να επισκέπτεται συχνά τον οδοντίατρο, να καθαρίζει τα δόντια του με μεσοδόντια βουρτσάκια και να τα βουρτσίζει δύο φορές την ημέρα. Και κυρίως να μην τρώει γλυκά. Κανόνας 9: Σκεφτείτε θετικά

Η απαισιοδοξία φέρνει μόνο στρες, αγωνία και προβλήματα στέρησης. Κι αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοκτέηλ για την υγεία μας. Μια πρόσφατη αμερικανική έρευνα έδειξε ότι η αισιοδοξία μειώνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες. Το καλό νέο είναι ότι η απαισιοδοξία θεραπεύεται. Πώς; Σύμφωνα με τον Σουηδό γιατρό θεραπεύεται αν επιλέξουμε θετικά άτομα γύρω μας, αν κινηθούμε σωματικά περισσότερο, αν βρούμε στόχους και κίνητρα και αν είμαστε γενναιόδωροι…

Κανόνας 10: Συντηρήστε μια καλή κοινωνική ζωή

Ο Bertil Marklund αναφέρει πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η θνησιμότητα αυξάνεται σε ανθρώπους που ζουν μόνοι και δεν έχουν καθόλου κοινωνική ζωή. Η ανθρώπινη φιλία αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τις θετικές ορμόνες. Ας γεμίσουμε το 2017 με θετικά άτομα και θετικές σκέψεις! iefimerida

loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 8th, 2017 at 15:28 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.