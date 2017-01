Χιονιάς με 2 νεκρούς -Παγιδευμένοι οδηγοί στην Αθηνών -Πατρών (εικόνες + video)

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Φονικό αποδείχθηκε το κύμα του χιονιά που σαρώνει τη χώρα καθώς ένας 77χρονος που είχε χαθεί στα Πιτσιναίικα της ορεινής Ναυπακτίας αν και εντοπίστηκε ζωντανός, κατέληξε αργότερα, πιθανότατα από υποθερμία, ενώ μία ηλικιωμένη στην Κομοτηνή πέθανε λόγω των αναθυμιάσεων από το μαγκάλι που είχε ανάψει για να ζεσταθεί.

Εντωμεταξύ εξαιρετικά δύσκολες ώρες περνούν οδηγοί που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην Εθνική Οδό, Κορίνθου – Πατρών, μεταξύ Αιγίου και Διακοφτού. Ειδικότερα και όσον αφορά στον 77χρονο, αγνοούνταν για αρκετές ώρες από το πρωί του Σαββάτου, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Τελικά, εντοπίστηκε ώρες μετά και αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου και κατέληξε αργότερα, πιθανότατα από υποθερμία. Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όμως και στην Κομοτηνή όπου μία 78χρονη την Παρασκευή διακομίστηκε νεκρή στο νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη, είχε ανάψει μαγκάλι για να ζεσταθεί, καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα να εισπνεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις αναθυμιάσεις, γεγονός που στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της. Παγιδευμένοι οδηγοί στην Αθηνών -Πατρών Στο μεταξύ, στιγμές απίστευτης ταλαιπωρίας βίωσαν οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην εθνική οδό Αθηνών -Πατρών που παρέμεινε για ώρες κλειστή στο 175ο χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα και στο 172ο χλμ στο ρεύμα προς Πάτρα. Φωτογραφίες: filodimos.gr Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζονταν μεταξύ Αιγίου και Ακράτας, τόσο στην παλιά όσο και στη νέα εθνική οδό, ενώ στη νέα εθνική οδό Πατρών- Κορίνθου ανάμεσα σε Ακράτα και Διακοπτό, η πυκνή χιονόπτωση δεν επέτρεψε τη διέλευση των οχημάτων, και δεκάδες οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγουμένως στην εθνική οδό Πατρών- Κορίνθου, μεταξύ Ακράτας και Αιγίου, την κατάσταση επιδείνωσε η σύγκρουση δύο μεγάλων οχημάτων καθώς είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος και να δημιουργηθεί ουρά που ξεπερνούσε το ένα χιλιόμετρο. Φωτογραφία: patratora.gr Η όλη κατάσταση ταλαιπώρησε ιδιαίτερα τους οδηγούς και επιβάτες, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν και στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ. «Φύγαμε στη 13.00 από την Αθήνα και από τις 15.00 είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το σημείο… Είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι και παιδιά. Αυτή τη στιγμή μόλις σταμάτησε να χιονίζει, έχει πολύ κρύο… δεν υπάρχει κανείς να μας βοηθήσει. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει», δήλωσε επιβάτης μιλώντας στον Alpha, ενώ άλλος οδηγός είπε: «Είμαστε σταματημένοι τουλάχιστον 2,5 ώρες. Πήραμε την Τροχαία και μας είπαν ότι θα το δούνε. Δεν είναι εικόνα αυτή ευρωπαϊκού κράτους!».

Ολονύχτια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των οδηγών Μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα βρίσκονταν σε εξέλιξη οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων οχημάτων μεταξύ των κόμβων Αιγίου και Καλαβρύτων. Παράλληλα, τα εκχιονιστικά μηχανήματα της «Ολυμπίας Οδού» προσπαθούν να καθαρίσουν τον δρόμο, ενώ τα μηχανήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιχειρούν συνεχώς, ώστε να μείνει ανοικτή η παλαιά εθνική οδός όπου έχει διοχετευθεί η κυκλοφορία. Όμως τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Όσον αφορά στους εγκλωβισμένους στη νέα εθνική οδό, περίπου 55 πυροσβέστες κινούνται στα σημεία που έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα και μετακινούν όσους θέλουν να απομακρυνθούν. Επίσης οι πυροσβέστες φρόντισαν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο οι επιβάτες τριών λεωφορείων. Φωτογραφίες: korinthostv.gr Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας «γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, υπερπροσπάθεια θα έλεγα, για να κρατήσουμε ανοικτή την παλαιά εθνική οδό προς Κόρινθο». Όπως πρόσθεσε, «είναι μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων που κινούνται στην παλαιά εθνική για αυτό και η ροή είναι πολύ αργή, αφού έχει μεταφερθεί όλο το κύμα των αυτοκινήτων.» Επίσης, τόνισε ότι «θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανοικτή καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας την παλαιά εθνική οδό και τρία εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται διαρκώς ώστε να μην υπάρξει αποκλεισμός λόγω της χιονόπτωσης ή του παγετού.» Ακόμη, ανέφερε ότι «ανοίξαμε και ένα σχολείο στο Διακοπτό, ώστε να προσφέρουμε τα απαραίτητα σε όσους οδηγούς και επιβάτες το επιθυμούν». Σε ότι αφορά στην νέα εθνική οδό, και στο σημείο που εγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα, ο Απόστολος Κατσιφάρας είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία προς Πάτρα. Όμως, στο τμήμα από Αίγιο προς Αθήνα, ο περιφερειάρχης είπε ότι, επειδή έχουν «διπλώσει» κάποιες νταλίκες, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η στοιχειώδης λειτουργία.

iefimerida

