Το μίνι της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου μοίρασε εγκεφαλικά -Εξοδος με τη Ναταλία Γερμανού

Ιανουάριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Μαζί στα μπουζούκια συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και την Ναταλία Γερμανού. Οι δύο παρουσιάστριες αν και έχουν βρεθεί τηλεοπτικά πολλές φορές η μία απέναντι από την άλλη, διασκέδασαν στο ίδιο τραπέζι σε κέντρο διασκέδασης. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκλεψε φυσικά τα βλέμματα, φορώντας ένα σούπερ μίνι φόρεμα. Πάντως και οι δύο ήταν ευδιάθετες και χαμογελαστές, αν και αντίπαλες στο γυαλί! iefimerida

